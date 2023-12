La inmunización contra COVID se venderá desde este miércoles en farmacias de México

Las dosis de las vacunas se pondrán en las principales cadenas de farmacias del país como Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara, entre otras.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– La compañía Pfizer, productora de una de las vacunas contra la COVID-19 autorizada por las autoridades para comercializarlas en el mercado nacional, anunció este martes que las dosis estarán disponibles a partir de mañana miércoles 20 de diciembre en varias cadenas locales de farmacias en toda la República.

“Una vez que llegó a México el primer cargamento de la vacuna actualizada de Pfizer contra la COVID-19 el pasado 15 de diciembre, dicho biológico se encontrará disponible desde esta semana en las principales cadenas de farmacias del país para su adquisición”, indicó Pfizer en un comunicado.

“Algunas de las farmacias que contarán con disponibilidad para compra y aplicación son: Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara, entre otras”, anunció.

Esto representa el arranque del plan de comercialización de Pfizer, el cual contempla la distribución de la vacuna a través de diferentes canales como centros de vacunación, médicos vacunadores, hospitales y, por supuesto, farmacias autorizadas.

Por último, la compañía indicó que, con respecto a los esquemas de vacunación, lo mejor es consultar al médico familiar de confianza.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no estima regular ni limitar los precios para las vacunas contra la COVID-19, luego de que Pfizer y Moderna obtuvieran los permisos necesarios para comercializarlas en México.

“No estoy de acuerdo en regular precios. Porque hay vacunas, yo me vacuné hace como un mes. Me puse las dos: la de COVID y la de influenza. Y muy bien. Ni siquiera tuve reacción”, aseguró en su conferencia de prensa matutina. Además, indicó que quien quiera adquirir las dosis anticovid está en su derecho, pero que el Estado garantiza que sí hay vacunas gratis en los centros de salud.

“Nosotros somos partidarios de que los medicamentos para atender a pacientes para salvar vidas no deben ser limitados, controlados: son como los alimentos, son productos estratégicos. No podemos impedir que se introduzcan vacunas para el COVID o para la influenza o para cualquier otra enfermedad, el que quiera comprar estos medicamentos que lo pueda hacer, sólo que ahora el Estado garantiza estas vacunas. El que quiera comprarlas, las puede comprar. El que no quiera depender del Estado o piense que son de más calidad”, añadió desde Palacio Nacional.

“Lo importante”, resaltó, “es que hay vacunas para el pueblo, para todos, para ricos y para pobres, y no les cuesta nada”. “La salud no es un privilegio, es un derecho. Cuando plantearon que si iban a permitir, dijimos: ‘Claro que sí’. También los que se quisieron ir a vacunar a otro país. La única diferencia es que el Estado protege a todos, no incumple con su responsabilidad social. No es, como quieren algunos, la libertad del zorro en el gallinero. Pero el que quiera va a poder comprar la vacuna”, completó.

Por su parte, el Subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, detalló que ha habido un descenso continuo ente las semanas 40 y 50 en el caso de la COVID-19. “Ahora más o menos la positividad es de entre el 3 y 5 por ciento, pero ha ido disminuyendo de manera continua. La influenza sí ha ido en ascenso, sobre todo desde la semana 45, ahorita la positividad es de cerca del 20 por ciento”, dijo.

Con respecto a la vacunación, López Ridaura precisó que se han aplicado 19 millones de vacunas contra la influenza, el 53 por ciento de la meta de 35 millones. En cambio, se han aplicado apenas 3.8 millones de dosis anticovid, cerca del 18 por ciento de la meta. “Hacemos el llamado: tenemos vacunas disponibles casi en todos los centros de salud, en todas a entidades. Estamos a tiempo, en la época invernal, esperamos al menos dos meses más con temperaturas frías, hay riesgo alto de temperaturas altas”, señaló.

Sobre la variante “Pirola” de COVID-19, que es una subvariante de Ómicron, el funcionario de Salud detalló que de agosto a la fecha se ha presentado apenas un caso en todo el país, ubicado en la Ciudad de México, pero que ya se está vigilando para prevenir un aumento importante de contagios.

“Se estima que llega al 15, al 17 por ciento de la población, por lo que vimos en Europa. […] Sí esperamos que haya un aumento de casos, se ha visto que tiene una mayor capacidad de transmisión, pero no tiene un cuadro clínico más grave ni más complicaciones, no escapa tampoco a la inmunidad –tanto natural como la de vacunas–, sí la vigilamos pero no representa un aumento importante de los casos”, cerró.

Ya el lunes la Secretaría de Salud (SSa) informó que “hasta ahora, la evidencia científica muestra que la subvariante JN.1 del virus SARS-CoV-2 que ocasiona COVID-19, no representa un riesgo mayor para la salud pública”.

Con respecto a la producción de la vacuna mexicana anticovid, llamada Patria, dijo que se está a la espera de “si se puede completar [el proceso] en los primeros días de enero. Estamos viendo, ellos han calculado la capacidad de producir en el primer trimestre hasta 4 millones de dosis, veremos qué tan necesarias serán para el Estado, pero también estamos enfocándonos para el compromiso de la siguiente temporada invernal”, agregó, es decir, para la 2024-2025.