Nos dieron “un palo muy sabroso la Corte”, lo resolveremos: Salinas Pliego en la TV

Luego de que la Suprema Corte desechara el amparo promovido por Grupo Elektra para evitar pagar 2 mil 636 millones de pesos en impuestos al SAT, Ricardo Salinas Pliego emitió un mensaje en televisión en donde reconoció que les habían “dado palo”.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El empresario Ricardo Salinas Pliego habló en televisión sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual desechó un amparo promovido por Grupo Elektra y ahora debe pagar 2 mil 636 millones de pesos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de un crédito fiscal del ejercicio de 2006.

En un mensaje difundido esta mañana por la televisora ADN40, que pertenece a su conglomerado, dijo que en la Suprema Corte les acaban de dar “un palo sabroso” porque los ministros se rehusaron a revisar su caso.

“Hoy es un día muy eventuoso. Por un lado los ‘gobiernícolas’ están desatados, nos acaban de dar un palo sabroso en la Suprema Corte, los ministros se rehusaron a revisar nuestro caso, así lo descartaron y palo. Entonces ahí tenemos un problema y habrá que resolverlo, pero aquí no se rinde nunca uno, en la raya nos quedamos”, dijo el presidente de Grupo Salinas en el mensaje.

Ayer, la Suprema Corte determinó que Grupo Elektra debe pagar 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al cuantioso pago que se le imputa al conglomerado se le suman intereses y actualizaciones y corresponden a que la empresa fusionó a algunas de sus filiales, dedicadas al almacenaje y a distribución, y pretendió que lo invertido en esa operación le fuera deducido del ISR.

Esto recibió la negativa de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y entonces el Grupo Elektra llevó el caso hasta la SCJN, al que llegó en 2018 y donde el miércoles fue desechado su amparo.

Dos jueces del Supremo que votaron en contra del proyecto se pronunciaron por no desechar el asunto, sino directamente “negar el recurso de amparo”.

Tras la decisión, la empresa señaló en un comunicado que emprenderá acciones legales ante instancias internacionales.

La mayoría de los ministros de la Segunda Sala de la SCJN “se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa”, consignados en la Constitución mexicana, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, señaló la firma.

Acá nuestra posición ante la superficial resolución de la Segunda Sala de la @SCJN. Al negarse a analizar el fondo de nuestro amparo, violaron nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa. Ante ello, acudiremos a las instancias internacionales correspondientes. pic.twitter.com/SU7aGkIRAQ — Grupo Salinas (@gruposalinas) January 20, 2022

Agregó que por lo tanto, en pleno apego al Estado de derecho, recurrirán “a las instancias internacionales correspondientes”.

Además, la empresa dijo contar con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defenderse de lo que consideran “una violación flagrante” de sus “derechos humanos”.

A inicios de febrero de 2021, Raquel Buenrostro, Jefa del SAT, dijo a medios que los impuestos adeudados por Grupo Elektra ascendían a 40 mil millones de pesos.

BLOQUEO EN TWITTER

En su mensaje, Ricardo Salinas también habló del bloqueo temporal en su cuenta de Twitter, el cual calificó de un atentado contra la libertad de expresión.

“Por otra parte está este desagradable asunto de la censura en Twitter, llama mucho la atención cómo todos estos criticones que se la pasan señalando y ofendiendo a las personas en Twitter, cuando uno les contesta en sus mismos términos se ofenden, las perritas salen ladrando con mami Twitter y que me bloquean la cuenta. No pensé que fuera así, pero ya sucedió, estoy seguro que lo vamos a arreglar y sino tenemos otros canales, pero lo importante es que la libertad de expresión es fundamental, cuando uno no puede expresarla se acabó, la libertad de expresión no debe tener límite alguno, las palabras son una cosa y las acciones son otras”, dijo el empresario.

Twitter “bloqueó parcialmente” por acoso la cuenta del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país.

“Tu cuenta, @RicardoBSalinas, se bloqueó por incumplir las reglas de Twitter. Específicamente por los siguientes motivos: incumplir las reglas que prohíben el abuso y el acoso”, establece el mensaje de la red social que compartió el magnate en una captura de pantalla.

El tuit del empresario, eliminado por Twitter, pedía un “concurso de memes” con términos despectivos contra la analista política Denise Dresser, el exfuncionario del Gobierno federal Simón Levy y el comentarista Nacho Rodríguez, afín al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan (soportan). Ellos se organizaron y denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo”, contó el magnate en su Instagram.

Esta es la última controversia de Salinas Pliego, quien aparece en la lista de Forbes como el tercer hombre más rico de México con una fortuna estimada de 12 mil 520 millones de dólares en 2021, solo por detrás de Carlos Slim, de América Móvil, y Germán Larrea, del Grupo México.

El fundador del Grupo Salinas, que incluye empresas de medios como TV Azteca y financieras como Banco Azteca, ha defendido la desigualdad económica como “una condición natural” y ha rechazado las medidas para detener la pandemia de COVID-19.

También ha recibido cuestionados contratos multimillonarios del Gobierno de López Obrador, quien la semana pasada “celebró” su intención de comprar el Banco Nacional Mexicano (Banamex) tras la salida del estadounidense Citigroup.

“Estaré aquí, en mi cuenta de Facebook, en Instagram y en TikTok leyéndolos y platicando con ustedes mientras resuelvo el tema en Twitter”, avisó ayer tras el bloqueo de su cuenta, que aún muestra los mensajes anteriores.

El empresario ha usado su cuenta de Twitter para burlarse de forma directa de sus críticos y defender ideas controvertidas, como rechazar las restricciones por la COVID-19 y que el Instituto Nacional Electoral (INE) “debe morir y desaparecer”.

“A los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren… no me voy a ir”, comentó.