El mexicano Juan Toscano, segundo lugar en la final de clavadas del NBA All-Star Game

Por Tom Withers

Cleveland, 20 de febrero (AP) — Karl-Anthony Towns se convirtió en el primer pívot en ganar el concurso de triples. Juan Toscano Anderson se llevó el segundo puesto en la competición de clavadas, usando los colores de la Bandera mexicana en los números de su camiseta.

Hubo brillo latino en la noche mágica que antecede al Juego de Estrellas de la NBA.

Towns, de ascendencia dominicana, derrotó a siete bases en los disparos de tres puntos, y aportó un momento memorable en una noche en que la competición de volcadas quedó un tanto eclipsada por la de triples.

El pívot de siete pies (2.13 metros) ha pasado toda su carrera demostrando que están equivocados los que dudan de su capacidad para acertar disparos. En el concurso, encestó nada menos que 29 —el mayor total en esta competición— durante la última ronda.

Derrotó así a Trae Young, de Atlanta, y a Luke Kennard, de los Clippers de Los Ángeles, quienes empataron en el segundo sitio con 26 encestes.

Obi Toppin, de Nueva York, se impuso en el duelo de clavadas, disputado entre cuatro jugadores. Logró 47 puntos, de un total de 50, en la ronda final, al pasar el balón entre sus piernas mientras se elevaba.

Karl-Anthony Towns sets a finals record (29) to become the #MtnDew3PT Champion! pic.twitter.com/tB4rVxFmjA

— NBA (@NBA) February 20, 2022