Siria: Tía adopta a bebé recién nacida rescatada luego del sismo de hace 2 semanas

Por Ghaith Alsayed y Bassem Mroue

Jindires, Siria, 20 de febrero (AP) — Una bebé que nació bajo los escombros de la casa de su familia que fue destruida por el terremoto de hace dos semanas en Siria ha sido dada de alta del hospital y trasladada a su nuevo hogar, donde estuvo el lunes con la familia de su tía paterna.

La niña había estado hospitalizada desde horas después del sismo del 6 de febrero. Fue dada de alta el sábado, y su tía y su tío la adoptaron y le dieron un nuevo nombre, Afraa, en honor a su difunta madre.

La madre de Afraa murió en el terremoto junto con su padre y cuatro hermanos. Un día después que la bebé llegó al hospital, los funcionarios la llamaron Aya, que en árabe significa “señal de Dios”.

La historia de Afraa se ha compartido ampliamente en reportes de noticias, y personas de todo el mundo se han ofrecido a ayudarla. Algunos incluso han manifestado su intención de adoptarla. Sin embargo, los familiares que la acogieron dijeron que, por muy duras que sean las circunstancias, el mejor lugar para la pequeña es con su familia.

El lunes, Afraa estaba siendo cuidada por su tío, Khalil al-Sawadi, que ahora vive con familiares en la ciudad de Jindires, en el norte de Siria, porque su casa también quedó destruida por el sismo. Al-Sawadi y su esposa tienen cuatro hijas y dos hijos, y ahora Afraa vivirá con sus primos.

“Ahora es una de mis hijas. No haré diferencias entre ella y mis hijos”, comentó Al-Sawadi, quien también es primo de los padres de la recién nacida, a The Associated Press el lunes mientras estaba sentado con las piernas cruzadas sosteniendo a Afraa y rodeado de sus seis hijos. “Será más querida que mis hijos porque mantendrá vivo el recuerdo de su padre, su madre y sus hermanos”.