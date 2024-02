La FGR culpa al Poder Judicial por liberación (próximas horas) de exdirector de Pemex

El exdirector de Petróleos Mexicanos ingresó al Reclusorio Norte el pasado 3 de noviembre de 2021, por lo que llevaba más de dos años internado, pero ahora podrá llevar su proceso en libertad en el caso Odebrecht.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y acusado de varios delitos como lavado de dinero y corrupción, saldrá de la cárcel: un Tribunal federal le concedió la medida de prisión domiciliaria, por lo que podrá seguir su proceso fuera de prisión.

“El día de hoy, el Juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”, cuestionó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

La FGR dijo en el mismo texto que “quiere dejar muy claro que Emilio ‘N’ no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido; y solo ha obtenido de Jueces y Magistrados de la Federación, privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”.

Las resoluciones, añadió la FGR, “han sido dictadas en forma parcial e ilegal por el Juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y por los Magistrados de los Tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro”.

Las autoridades también denunciaron que, entre estas decisiones, se excluyeron pruebas de la Fiscalía “que lícitamente fueron obtenidas en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional”.

“Al hoy acusado, el Juez Gerardo Genaro Alarcón López lo benefició injustamente, excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había hecho Alonso ‘N’ [Ancira], lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio ‘N’, que está señalada en el artículo 30 del Código Penal Federal”, añadió.

Por último, se refirió a la inminente liberación de Lozoya. “Todos estos privilegios injustos, inequitativos y parciales, así como las descalificaciones constantes al respecto son inaceptables; por lo que de inmediato se presentará el recurso de revisión correspondiente, para obtener la justicia en este caso, que ha sido tan complicado lograr, en razón de lo expuesto”, acusó la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Las pruebas clave que la FGR buscaba presentar en el caso eran comprobantes financieros de bancos suizos y de transferencias de recursos a empresas offshore, pero los magistrados del Tribunal Colegiado solo admitieron el medio de prueba relacionado con el procedimiento judicial iniciado en Nueva York contra Odebrecht, descartando las pruebas bancarias.

JUEZA ORDENA DEVOLVER CASA VALUADA EN 38 MDP

En noviembre, la FGR ya había sufrido un revés importante en uno de los casos contra Lozoya Austin, cuando una Jueza ordenó devolverle su residencia valuada en 38 millones de pesos. Ana Lilia Osorno Arroyo, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda de extinción de dominio de la Fiscalía para hacerse de la residencia de Lozoya ubicada en Lomas de Bezares.

En su resolución, la juzgadora argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en 2012.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó un día después la decisión. “Todavía no hay acuerdo [con Lozoya], nosotros lo que planteamos es la reparación del daño. Ellos plantean devolver 20 millones de dólares, pero Pemex y [la Secretaría de] Hacienda hablan de 100 millones de dólares, en esos términos, y por eso no se ha concedido la libertad condicionada, no hay arreglo”, explicó en su conferencia de prensa matutina desde Oaxaca.

“La devolución [de la propiedad de Las Lomas] tiene que ver con el caso pero está resuelto por un Juez, no es el Poder Ejecutivo, ni la Fiscalía, como las tenemos lamentablemente casi a diario, jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores: dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides”, cuestionó.

En diciembre del año pasado, Lozoya desistió de la suspensión definitiva que le fue otorgada por un Tribunal federal en el caso Odebrecht, donde impugnó la medida de prisión preventiva justificada.

Según un acuerdo del 8 de diciembre de 2023 y publicado posteriormente, la defensa de Lozoya presentó esta petición ante el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México para que un Juez de control se pronuncie sobre el otorgamiento de este beneficio.

Lozoya ingresó al Reclusorio Norte el pasado 3 de noviembre de 2021, por lo que lleva más de dos años internado, sin embargo, sólo está sujeto a la prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht, donde se le acusa por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.