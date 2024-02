Peso Pluma anuncia su gira “Éxodo”, con la que recorrerá más de 30 ciudades de EU

Por Julio Cortés

Los Ángeles, 20 de febrero (LaOpinión).- Peso Pluma sigue disfrutando el éxito de su álbum Génesis, y ahora está listo para su gira por Norteamérica, con la que recorrerá más de 30 ciudades interpretando sus corridos tumbados y temas de reguetón.

La empresa Live Nation publicó en su cuenta de Instagram el cartel oficial del tour, que lleva el nombre de Éxodo; serán 36 shows en Estados Unidos y dos en Canadá. En un comunicado, también se informó que el escenario contará con un elaborado diseño y que el set list de canciones será un poco diferente al que “la doble P” ha estado presentando en sus recientes conciertos, sin faltar éxitos como “Ella Baila Sola”, “Lady Gaga” y “Las Morras”.

Antes de dar inicio a esta gira (el 26 de mayo en Chicago) Peso Pluma se presentará en el Festival de Viña del Mar el 1 de marzo. Sus fans también esperan con ansias los conciertos que ofrecerá en el Festival de Coachella, en Indio, California, el 12 y 19 de abril. El cantante mexicano cuenta con 13 nominaciones al Premio Lo Nuestro, incluyendo Artista del Año y Artista Revelación Masculino; la ceremonia de entrega de dichos reconocimientos será el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

En los últimos días, Peso Pluma ha sido objeto de polémica debido a que se difundió un video grabado en Las Vegas y que lo muestra acompañado de una mujer que no era su pareja -la cantante argentina Nicki Nicole-; de inmediato, los fans del artista dieron a conocer que la chica es una influencer llamada Sonia Sahar.

Nicole, por su parte, publicó en sus historias de Instagram el siguiente mensaje: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”. Con ello, dio por terminada su relación con Peso Pluma, quien hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto.