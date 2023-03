ENTREVISTA | Marcelo no va a zigzaguear, dice la coordinadora de las redes de Ebrard

La Senadora Malú Mícher declaró a Los Periodistas cómo el Canciller Marcelo Ebrard ha demostrado ser congruente a lo largo de su trayectoría política por lo cual descartó que vaya a zigzaguear.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard, quien este día reconfirmó su intención de contender por la Presidencia de México, no va a zigzaguear de cara a 2024 porque tiene una trayectoría política que lo respalda, aseguró en entrevista la coordinadora de sus redes de apoyo, la Senadora Malú Mícher.

“Votó en contra del Fobaproa cuando fue Diputado federal, aprobó los matrimonios igualitarios en esta ciudad, o sea, eso no es zigzaguear, eso es ser congruente”, dijo Mícher a Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El sábado, en su mensaje con motivo de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, el Presidente López Obrador trazó la ruta dentro de la Cuarta Transformación con miras al proceso electoral del 2024, con los tres aspirantes presidenciales de Morena a sus espaldas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, y advirtió que no puede haber retroceso ni para tomar vuelo.

“Nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas, no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías”, dijo el mandatario federal desde la Plaza de la Constitución.

En ese sentido, la Senadora de Morena por Guanajuato indicó que el Canciller Ebrard no le debe nada a nadie, pues es un hombre muy apegado a sus principios. “Yo he vivido a lado de él los últimos 17 años, hemos trabajo juntos, y siempre sus principios, él siempre nos veía y decía ‘lealtad, principios y convicciones’ y yo siento que Marcelo no va a zigzaguear, nunca lo ha hecho”.

Mícher habló sobre la presentación que hizo este día el Canciller Ebrard de su autobiografía El camino de México. El funcionario fue recibido esta tarde en el Palacio de Minería con consignas de apoyo como: “¡Con Marcelo sí!” y “¡Marcelo, amigo, el pueblo está contigo!”. En su discurso detalló que para la elección presidencial de 2024 propone ser congruente, por eso insistió en que su libro tiene el objetivo de transmitir quién es y lo que ha hecho como funcionario. “Nuestros hechos, nuestra vida, nuestra persona, eso es lo que proponemos, la congruencia ahí está”, expuso.

“Marcelo siempre ha trabajado en favor de una colectividad, siempre ha hecho equipo, es un hombre que no guarda rencores, que sabe dónde está parado y en qué parte de la historia está parado, sabe quién no lo acepta, quién lo acepta”, declaró la Senadora Malú Mícher.

Y añadió: “La izquierda tiene como base fundamental la igualdad, eso es lo que hizo nacer a la izquierda en el mundo y Marcelo siempre ha sido un hombre de izquierda, un gran aliado por supuesto de quienes aborrecemos la desigualdad y de quienes nos hemos sumado a la causa de la igualdad.”.

Con respecto al trabajo que ha realizado el equipo del Canciller para ser seleccionado el candidato presidencial de Morena, dijo que “gente en todo el país está hablando de Marcelo, tocando la puerta, preguntándole a la gente si lo conoce, platicando de Marcelo”.

“Creo que vamos muy bien en todos los estado”, los eventos han sido muy exitosos, se han realizado ruedas de prensa para dar a conocer a los equipos estatales que quieren y se han sumado a Marcelo, hemos desplegado una serie de acciones en los semáforos, en las diferentes colonias, en todos los municipios, en los distritos se ha nombrado ya comités, en los 300 comités distraes, en los 300 distritos federales, estamos en los municipales, estamos platicando con la gente, estamos dando a conocer Marcelo nosotros porque nos interesa que la gente sepa primero que va haber una encuesta”, comentó.

Expuso que Marcelo ha sido el único sucesor de Andrés Manuel en la Jefatura de Gobierno que ha continuado con los programas, y le imprimió su impronta, “es decir, había un avance en los transportes y Marcelo le da mucho más alcance a todo lo que es el Sistema de Transporte Público, pero además muchas acciones como fue el apoyo a los adultos mayores, se vinieron para arriba”.

“Yo creo que estamos hablando del gran sucesor de Andrés Manuel que asegura continuidad con cambio, que asegura que esto tiene que, como lo dijo ‘es la mejor oportunidad que tenemos por la economía, por la estabilidad del peso, por la posibilidad de darle continuidad a los programas que el Licenciado López Obrador ha creado gracias a esta austeridad, gracias a este compromiso con la desigualdad, con quienes menos tienen que es la gente del sur, entonces algunos de esos proyectos si es que no termina de estar pues les daría continuidad Marcelo Ebrard”, puntualizó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado