Aranza y Hugo, hermanos estadounidenses menores de edad, desaparecen en Nuevo León

Hugo Yarset y Aranza Yosemiti de nueve y 16 años respectivamente desaparecieron el pasado 17 de marzo.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) han emitido una Alerta Amber para dar con la localización de dos menores de edad de nacionalidad estadounidense que desaparecieron en la colonia Real de San Felipe en García, Nuevo León.

Los menores de edad desaparecidos el pasado 17 de marzo son Hugo Yarset Monfort Luna y Aranza Yosemiti Monfort Luna de nueve y 16 años respectivamente.

Hugo Yarset tiene cabello castaño oscuro y lacio, tez moreno claro, ojos café oscuro, nariz pequeña y chata; boca grande, estatura promedio de 1.10 metros y complexión delgada. Como seña particular, le falta un diente en la parte inferior derecha.

Se activa #AlertaAmber

La #fiscalianl solicita de su colaboración para la localización de los menores Aranza Yosemiti Monfort Luna y Hugo Yarset Monfort Luna. Por favor comparte. pic.twitter.com/uGuLfRXYCm — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) March 21, 2023

Mientras que Aranza Yosemiti es una adolescente de pelo castaño oscuro y lacio, tez blanca, ojos café oscuro, nariz mediana y respingada; boca grande, estatura aproximada de 1.60 metros y complexión delgada. Una mancha color café en la mejilla derecha es descrita como su seña particular.

Ambos menores salieron de su domicilio el pasado 17 de marzo, sin embargo, hasta el momento no se ha sabido nada de ellos. El boletín de la Alerta Amber señala que, debido a las condiciones de la desaparición, edad y tiempo transcurrido, los menores pudieran encontrarse en peligro inminente.

Aranza vestía un pantalón negro de mezclilla, sudadera rosa, suéter negro en la cintura, suéter gris largo, tenis azules y bolsa tipo mariconera color café.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ante cualquier información sore su desaparición, las autoridades han puesto a disposición los números telefónicos 81 2020 4439 y 81 2020 4460; as{i como el correo electrónico [email protected]