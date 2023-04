AMLO anuncia posibilidad de vender avión presidencial; dinero sería para 2 hospitales

Desde que inició el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno federal ha intentado vender el avión presidencial, sin embargo, no ha podido y ahora está a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que las negociaciones para vender el avión presidencial “José María Morelos y Pavón” -comprado por Felipe Calderón en 2012 y utilizado por Enrique Peña Nieto- están en marcha, y que con el dinero de la compra se harían dos hospitales.

“Lo del avión [presidencial] se está viendo, no puedo decir más, sólo que de obtenerse ese recurso va a destinarse a dos hospitales, uno en Guerrero, en la montaña, y otro en Oaxaca”, adelantó López Obrador.

“De todas formas, se venda o no se venda, los vamos a hacer, pero sí me gustaría [obtener esos recursos]. Todavía no sé si ya se firmó, pero sí hay esa posibilidad, serían [hospitales] IMSS Bienestar”, agregó.

Desde que inició el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno federal ha intentado vender el Boeing 787-8 Dreamliner, que está a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana.

Cuando el Presidente López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, puso en venta el avión presidencial usado por su antecesor Enrique Peña Nieto porque lo consideraba demasiado lujoso, sin embargo, la aeronave se ha convertido en un quebradero de cabeza para el actual Gobierno, pues hasta ahora no han podido venderlo.

El Presidente mandó en 2019 el avión a un hangar de Boeing en Estados Unidos pero tras más de un año sin encontrar comprador regresó a México, donde López Obrador anunció un sorteo para deshacerse del aparato, que derivó finalmente en septiembre de 2020 en una rifa simbólica en la que sólo se sorteó el valor de la aeronave.

El famoso avión es un Boeing 787, apodado Dreamliner, con una autonomía de 14.5 horas y una velocidad de 900 kilómetros por hora, que fue adaptado para el uso del Presidente y de su equipo, con una elegante y completa recámara, cinta para correr, asientos de piel, cocina y sala de prensa.

Aunque fue adquirida por el Presidente Felipe Calderón (2006-2012) por un precio que levantó escándalo de 218.7 millones de dólares, la aeronave llegó a México en 2016 y fue utilizada para las giras nacionales e internacionales de Peña Nieto.