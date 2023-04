VIDEO: Zelenski habla en Congreso de México; pide apoyar la fórmula ucraniana de paz

Por su parte, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) expresó que la reunión ordinaria “no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados”.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El Presidente ucraniano Volodímir Zelenski dio este jueves un mensaje en el Congreso mexicano, en el pidió a políticos mexicanos apoyar la “fórmula ucraniana de la paz”.

“Llamamos a todos los países a juntarse por los esfuerzos globales por la implementación de la fórmula ucraniana de la paz, y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz le permitirá a México mostrar su liderazgo. Creo que con la ayuda de México podría ser mucho más rápido”, mencionó el mandatario ucraniano.

“El mundo desgraciadamente está lleno de hipocresía. Rusia dice que quiere la paz, pero los asesinos rusos están en nuestra tierra y quitan la vida a nuestros ciudadanos”, agregó.

EN VIVO / Reunión Ordinaria del Grupo de Amistad México – Ucraniahttps://t.co/yaeAMSYy15 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 20, 2023

“Señoras y señores, pueblo de México, ¿acaso no estamos unidos por el sueño por la seguridad y tranquilidad en todas las calles de todas nuestras ciudades? ¿Será que no condenamos de manera igual a los que matan a la gente civil y queman las casas? Somos iguales en no aceptar el mal”, preguntó retóricamente el ucraniano.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Ignacio Mier Velazco, manifestó que la reunión ordinaria “no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados”.

“Por tanto, los discursos ahí vertidos son a título personal y no corresponden a un mensaje del Congreso mexicano”, refirió.

❗ Informa la Junta de Coordinación Política que la reunión del Grupo de Amistad México – Ucrania no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados. Los discursos ahí vertidos son a título personal y no corresponden a un mensaje del Congreso. https://t.co/2pCQDl9ATR — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 20, 2023

La reunión virtual se llevó a cabo al medio día en el salón Legisladores de la República del Palacio de San Lázaro, fue convocada por el presidente del grupo, el legislador panista Riult Rivera, y la Embajada de Ucrania en México, como parte de la la reunión ordinaria del Grupo de Amistad México-Ucrania.

El encuentro se dio luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara el envío de armamento a Ucrania que sólo mantiene una guerra que inició el 24 de febrero de 2022 con la invasión de Rusia.

Para el legislador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, la bancada de Movimiento Ciudadano mete “por la puerta trasera su posición servil al Gobierno de Estados Unidos”, por lo que pidió invitar también al Presidente de Rusia, Vladímir Putin.

A punto de iniciar el videomensaje del Presidente de Ucrania, Zelensky, en la Cámara de Diputados de México. Aquí estamos, en el Salón Verde de @Mx_Diputados. Importante presencia de diputados y gran afluencia del cuerpo diplomático acreditado en México👇 pic.twitter.com/qqlEdIK8cS — Beata Wojna (@BeataWojna) April 20, 2023

Desde octubre de 2022, Zelenski compartió al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, su disposición de dar este mensaje que ha replicado otras ocasiones en congresos de Europa y América del Norte.

“Me informó que el Presidente Zelenski está en la mejor disposición de dirigirse a la Cámara de Diputados, como lo ha hecho prácticamente con todos los congresos en Europa, inclusive en los de América del Norte, y que, por supuesto, haría lo mismo con la Cámara de Diputados, si así se acepta”, confirmó el Diputado panista en su momento.

No obstante, el legislador morenista Ignacio Mier, quien preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, rechazó su solicitud.