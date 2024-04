¬RADICALES analizan el choque Piña-Zaldívar. ¿Qué hay detrás? ¿Hasta dónde llegará?

En esta edición de ¬RADICALES se habló sobre la disputa que mantienen desde hace varios días la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, con el Ministro en retiro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea. Se analiazó lo que implica este enfrentamiento, si se trata de acoso hacia el asesor de la candidata Claudia Sheinbaum para la Reforma al Poder Judicial o es una campaña orquestada desde la SCJN para perjudicar a Zaldívar y a sus allegados.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El enfrentamiento entre Norma Piña y Arturo Zaldívar responde a un choque de intereses, a la colisión de dos proyectos de nación, de dos visiones, el de la izquierda y la derecha que se disputan la presidencia de la República en las elecciones de este 2 de junio.

En esta edición de ¬RADICALES, programa del Estudio B de SinEmbargo, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar coincidieron en que dicha disputa, que comenzó con la investigación que ordenó la Ministra Norma Piña en contra de Arturo Zaldívar, que involucra a jueces y magistrados que desecharon amparos promovidos contra obras emblemáticas como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una respuesta a la afrenta que trae abierta con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un choque de intereses, y digo choque de intereses que tienen que ver con el choque de dos proyectos de nación, de dos visiones, y choque de intereses también porque Arturo Zaldívar también tiene sus intereses políticos, económicos, jurídicos, intereses legítimos”, señaló Álvaro Delgado.

El periodista mencionó que es válido que la Ministra Piña defienda sus propios intereses, pero rechazó que aproveche su posición como Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la nación para hacer política electoral.

“Lo que me parece que sí es absolutamente aberrante y repudiable es la manera en que se procesa este ilegítimo interés de la presidenta de la Suprema Corte, y en eso sí debe haber una reprobación contundente, porque lo está haciendo es política y no política cualquiera, política electoral, la política facciosa y esos son los intereses espurios ilegítimos, bastardos que está defendiendo la Ministra Norma Piña, pero no solo ella, la mayoría de los ministros y ministras de la Corte tienen la misma visión y tiene la misma visión la mayoría de las consejeras y de los consejeros del Consejo de la Judicatura que encabeza la propia Norma Piña y es la visión que tienen un número muy importante, no todo, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación”.

Por su parte, Carlos Pérez Ricart señaló que el hecho de que se haya filtrado la denuncia en contra del Ministro en retiro Arturo Zaldívar es gravísimo, pues se pierde todo la presunción de inocencia y el procedimiento legal pues se mancha la reputación del exministro sin haber demostrado si es culpable o no.

“Con la información que tenemos el día de hoy no podemos decir si lo que está escrito en esa denuncia es verdadero o es falso, no tenemos los elementos, los tendrá después de hacer el proceso investigatorio, lo que creo que sí podemos decir hoy los cuatro RADICALES, acá es que estamos ante un tema profundamente político y en absoluto jurídico y hay varios elementos que nos conducen a pensarlo así, no solamente es el tema de los 50 días que faltan ante la elección del 2 de junio, está el tema de que Zaldívar es la propuesta de Claudia Sheinbaum Pardo para hacer la reforma a la justicia y esto pareciera un intento de parte de magistrados y de jueces de impedir que sea Zaldívar quien abandere esta agenda de reforma la justicia”.

El especialista dijo que en caso de que los señalamientos en contra de Zaldívar resulten ser ciertos, se confirmaría que el Poder Judicial está podrido en todos sus niveles, pero dijo, si se demuestra lo contrario, quedaría al descubierto que Norma Piña utiliza su poder para hacer señalamientos políticos.

“Si es cierto lo que se dice, ahí estamos hablando de un poder judicial, que ya lo sabíamos que estaba podrido desde dentro, pero cuyo lodazal llega hasta la cúpula desde el Ministro, desde el jefe, desde desde la Suprema Corte, hasta el hasta el juez de distrito y ahí todo lo que hay en intermedio. Entonces nos hablaría si esto fuera cierto de una red macro criminales tremenda que se conduce desde lo más alto de la Suprema Corte. Si es falso lo que se dice, estaríamos ante un problema casi peor que es que ahora la Suprema Corte y, Norma Piña en particular, está utilizando su oficina para combatir al Ministro filtrando información y haciendo un tema político, cuando tendría que ser estrictamente jurídico”.

En tanto, Alejandro Páez coincidió con sus compañeros en que la denuncia contra el Ministro en retiro tiene que ver más con un asunto político que con una investigación seria. Señaló que la filtración del documento a los medios de comunicación formaba parte de un plan de la oposición para impactar en las elecciones.

“Yo me concentraría en por qué estalla la bronca cuando perfectamente la pudieron haber llevado más adelante en este momento lo cual me lleva a una respuesta inmediata, nadie puede decir que la presentación de este documento en este momento el inicio de la investigación, no viene con el intento, con el interés de impactar en las elecciones del 2024. Creo que no va a tener el impacto que la derecha esperaba, es evidente que esperaban”.

Páez Varela afirmó que tras revisar el documento pudo constatar que fue armado por varias manos y señaló a Claudio X. González como la cabeza detrás del ataque.

“Yo sí creo que el documento está armado como parte de una estrategia que encabeza Norma Piña, yo creo que hay personajes involucrados muchos del Poder Judicial y sobre todo de Claudio X. González, yo veo la mano de Claudio X. González”.

Héctor Alejandro Quintanar mencionó que se debe terminar con la idea de que el Poder Judicial y todas las instancias que lo conforman, son entidades que están más allá del bien y del mal, al contrario, pues dijo, no siempre son imparciales.

“Hay que decirlo con todas sus letras y con toda claridad la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los órganos autónomos y todos los espacios públicos en este país son instancias políticas, son instancias que hacen su trabajo con base en seres humanos de carne y hueso que tienen sus convicciones, que tienen su formación, que tienen sus ideales, que tienen sus intereses, que tienen sus compañías y sus entornos, es decir, tenemos que salir ya de esta idea de que el Poder Judicial, los órganos autónomos, los jueces, son entidades que están más allá del bien y del mal con un escepticismo político en el cual con una total imparcialidad llevan a cabo su trabajo, esto no es así y no puede ser así”.

Finalmente, indicó que ahora es obligación de la sociedad poner atención en los elementos que rodean al caso y a la celeridad de recepción que se le dio al mismo.

“Lo único que podemos hacer es poner atención en los elementos que rodean al caso, el primero de ellos, es el momento donde hay campaña electoral, en un momento donde Arturo Zaldívar de una manera inédita, vamos a ponerlo así, se sumó a una campaña presidencial. El otro elemento al que debemos poner atención, es que se le dio mucha celeridad a la recepción de este caso y a su puesta en marcha y y cosa que no es menor en la manera en que Norma Piña, recibió el asunto y lo hizo público, lo filtró entre ciertos círculos de juristas, lo cual habla muy mal en cuanto a seguir el debido proceso”.

Alejandro, Álvaro, Carlos y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro_alvaro_carlos_hector RADICALES es un programa de Estudio B de SinEmbargo que conducen Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.