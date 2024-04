Interpol en el Zócalo de CdMx: cómo llegar al concierto y dónde verlo si no puedes ir

Te compartimos todos los detalles sobre el concierto que tendrá Interpol en el Zócalo de la CdMx, pues habrá transmisión en vivo.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 20 de abril (ASMéxico).- Estamos cada vez más cerca del concierto de Interpol en el Zócalo de la Ciudad de México, que se celebrará este sábado 20 de abril, y en caso de que no puedas asistir, aquí te compartimos cómo podrás seguir la transmisión en vivo.

Se tiene confirmado que el evento comenzará en punto de las 19:00 horas, en el Zócalo de CdMx. Mientras que la entrada principal al evento será por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Además, el show contará con la participación de Water from your eyes, un dúo integrado por Rachel Brown y Nate Amos.

¿No puedes asistir al concierto de @Interpol? 🥺 ¡No te preocupes! 🤩 📺 Se transmitirá COMPLETO por Canal 21 y 14 de televisión abierta. 😉 Así que ya lo sabes, invita a tus amigos a rockear desde tu hogar. 🤟🏻🏠✨ pic.twitter.com/JgqGYOiOMI — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 20, 2024

RUTAS PARA LLEGAR AL ZÓCALO DE CDMX

Cuando hay conciertos o eventos en el lugar, la estación Zócalo se cierra, para evitar aglomeraciones. Así que te recomendamos llegar a través de este medio de transporte, pero por las estaciones Bellas Artes, Allende y Pino Suárez, las cuales son las más cercanas.

También puedes optar por el Metrobús, aunque tendrás que caminar un poco más, bajando en las estaciones Bellas Artes o Teatro Blanquita. De igual forma, siempre hay gente en los alrededores, caminando hacia la misma dirección.

Por otro lado, si tu plan es irte en tu propio auto, puedes arribar por Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Fray Servando Teresa de Mier, pues serán las calles que se espera que sigan abiertas.

