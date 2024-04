El Gobierno de la CdMx anuncia concierto gratuito de la banda Interpol en el Zócalo

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó esta mañana que la invitación a Interpol obedece a la demanda del público capitalino, respecto a conciertos de bandas de rock en inglés.

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dio conocer este lunes que la agrupación Interpol se presentará en el Zócalo capitalino el próximo sábado 20 de abril a las 19:00 horas.

La dependencia compartió en sus redes sociales que la banda estadounidense dará un concierto gratuito en la plaza pública, con lo que puso fin a días de especulación, ya que se había anunciado que Shakira se presentaría en el Zócalo de forma gratuita.

“El sábado 20 de abril, el Zócalo recibe a Interpol, banda de postpunk integrada por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino. Ven a cantar canciones icónicas de esta agrupación neoyorquina como “C’mere” o “Evil” en la plancha del Zócalo capitalino”, escribieron.

La titular de la Secretaría de Cultura de la CdMx, Claudia Curiel de Icaza, confirmó esta mañana que la invitación a Interpol obedece a la demanda del público capitalino, respecto a conciertos de bandas de rock en inglés.

“Interpol se muere de ganas de tocar en el Zócalo, desde hace algunos años nos habían buscado para presentarse en el Zócalo, pero no había habido la coyuntura. Se han presentado en México alrededor de siete veces, pero todas en festivales”, afirmó.

Por su parte, la banda utilizó su cuenta de Instagram para agradecer la invitación del Gobierno de México, así como lo significativo que es para ellos presentarse en un lugar tan emblemático como lo es el Zócalo capitalino.

“Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México (…) Vamos a ponerle ganas, así que vayan o ‘be square’, como dicen”.

La agrupación de Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino fue acto estelar en 2019 en el Festival Corona Capital y en 2022 regresaron al país con un show en el Palacio de los Deportes.

Uno de sus álbumes más emblemáticos desde su debut en la escena musical es Turn On the Bright Lights, mismo que les ha regalado éxitos como Obstacle 1, Evil, Slow hands, The heinrich maneuver y Rest my chemistry y más.