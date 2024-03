Julieta Venegas se suma al reclamo de familiares de desaparecidos desde el Zócalo

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).-La cantante Julieta Venegas se solidarizó con la lucha feminista y la búsqueda de personas desaparecidas México durante su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, donde emocionó a miles de asistentes con temas como “Andar conmigo”, “El presente”, “Me voy”, “Limón y sal” y más.

En el marco del programa “Tiempo de Mujeres”, la cantante oriunda de Tijuana estuvo acompañada de Laura Itandehui, Vanessa Zamora y Girl Ultra, quienes reconocieron y agradecieron al Gobierno capitalino por el homenaje a las mujeres y su lucha constante para defender sus libertades y derechos.

“Que vivan las mujeres empoderadas, vivan las lesbianas, viva la libertad de expresión, y qué mejor que la música sea el vehículo perfecto para comunicar lo que deseamos y unir a la humanidad”, manifestó Vanessa Zamora en el escenario.

"¡Dime si tú quisieras andar conmigo oh, oh, oh!" 🫣🎙️

Más de 80 mil personas en el Zócalo cantaron a todo pulmón las mejores rolas de Julieta Venegas en el marco de Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad. 💜

Aquí algunas fotografías para recordar este momento. 📸 pic.twitter.com/H94LPVySDP

— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 17, 2024