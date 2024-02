“Nunca van a ser suficientes morras en la música”: Renee sobre su participación en VL

Además de formar parte del pequeño porcentaje de mujeres en el festival, Renee también es parte de los 49 actos que debutarán en Vive Latino este año.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- “Nunca van a ser suficientes morras en la música”, esas fueron las palabras con las que Sofía Renee, mejor conocida en el mundo de la música como Renee, respondió al ser cuestionada por la falta de paridad de género que sigue destacando en los festivales.

De acuerdo con el estudio ¿Y dónde están las músicas? Estudio de Brecha de Género en Festivales Mexicanos, desarrollado por Karina Cabrera, creadora de Sonoridad Mx y Mapa de Músicas Mexicanas, durante el 2022 y 2023, 25 de cada 100 actos anunciados en festivales mexicanos tuvieron mujeres al frente.

En este sentido apunta que el 55 por ciento de los festivales analizados, entre los que se encuentran Arre, Live Out, Borderland, Akamba, EDC, Pa’l Norte, Vive Latino, Flow Fest, Pulso GNP, Coordenada, por mencionar algunos; se mantienen en proceso de inclusión.

“Esto siempre ha sido una problemática de los festivales en general y yo creo que la presencia de las mujeres e incluso también en la industria de la música es su visión, su perspectiva, su narrativa, que nuestra narrativa nunca va a ser igual a la de un varón. Es importante seguir contando nuestras historias, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista a nuestra muy manera de ser porque es muy importante tener esta perspectiva presente”, destacó Renee en una breve entrevista cedida a SinEmbargo.

Este año, Vive Latino incluyó cerca de diez actos con mujeres al frente, un número que se redujo por la reciente cancelación de Paramore, dentro de los 88 proyectos contemplados para su vigésima cuarta edición.

Además de formar parte del pequeño porcentaje de mujeres en el festival, Renee también es parte de los 49 actos que debutarán en Vive Latino este año.

“Me siento muy orgullosa, muy honrada, muy agradecida, porque estoy al lado de gente con la que crecí, escuchando su música, como Panteón Rococó, Las Ultrasónicas, No Te Va a Gustar, Babasónicos; de verdad que esto es un honor para mí, estar al lado de personas que también me nutrieron, en su momento, de esa música, y ahora puedo decir que soy de los proyectos que más prometen también, lo he escuchado un montón, y creo que eso me hace muy feliz”, expresó la música oriunda de Monterrey, Nuevo León, respecto a su próxima participación en Vive Latino.

EL EMPODERAMIENTO POP DE RENEE

“En una relación no es necesario seguir los patrones clásicos del amor romántico sino compartir lo que realmente somos con alguien más”. Bajo esa premisa Renee se encuentra promocionando “El Disfraz”, su más reciente sencillo con el que busca empoderar el amor propio.

“Me di cuenta

Que por tenerte me tenía que perder,

Me agarré de golpes a la pared,

Desesperada por volver a ser Renee.

Y de pronto el disfraz ya no fue parte de mi piel,

Me volví una experta en hacerme bien.

¿Todo para qué?

No perderme otra vez”, dictan parte de las estrofas de “El Disfraz”.

“El Disfraz” es el segundo sencillo que lanza Renee luego de la publicación de “NMDQH” (“No me digas qué hacer”), su segundo material de larga duración con influencias de Julieta Venegas, Nelly Furtado y Lily Allen.

De acuerdo con la cantautora, “El Disfraz” es una canción con la que pretende acompañar a quiénes están en la travesía de encontrarse a sí mismos, a empezar realizar actos de amor propio sin temor de ser juzgados porque “no hay nada mejor que ser tu mejor compañía, no hay nada mejor que encontrarte y decir ‘está soy yo’ y, estar orgullosa y orgulloso de todo el camino que has recorrido para llegar hasta acá”.

“El Disfraz”, “Extraños de Nuevo” y, otros éxitos de “NMDQH” y “Breve Espacio”, resonarán en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 17 de marzo durante el segundo día de actividades de Vive Latino.

