El Vive Latino alista motores para celebrar una edición llena de cambios y clásicos

Este 2024 el festival estará compuesto por 88 proyectos musicales, de los cuales debutarán 49, y cobijará el talento de 13 países diferentes.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- A escasos dos meses de la realización de su 24 edición, el Festival Iberoaméricano de Cultura Musical Vive Latino se encuentra alistando motores para dar cobijo a miles de melómanos en un nuevo hogar: la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El cambió se dio después de que el Foro Sol, estadio erigido en 1993 que cerró sus puertas por remodelación, cobijara la magno fiesta musical por más de 20 años.

“Este año nos movemos a la curva 4, en el Autódromo, a un lado del Foro Sol. Todo el equipo del festival está trabajando para llevar el festival a este espacio. La idea es que Vive Latino no pierda su escencia para que nos sintamos como en casa”, expresó Jordi Puig, director del festival, en conferencia de Prensa.

Pese al cambio de sede, el esqueleto del festival estará compuesto por varios clásicos como El Parque, espacio dedicado a los asistentes más pequeños; Cassa Comedy, donde las risas no faltarán; Aldea Musical, que por primera ocasión llegará a las universidades con charlas y paneles auspiciados por artistas y organizadores del Vive Latino; y, por supuesto, el escenario Momentos Indio, donde se realizan presentaciones sorpresa.

Además, los organizadores anunciaron que este año se implementará de nueva cuenta el programa Regreso Seguro a Casa de la mano del Colectivo Vintage para “echarle la mano” a quienes viajan desde el Estado de México.

Sin duda esta edición estará conformada por elementos de la vieja escuela, tal como el arte de esta edición donde se hace referencia a los gráficos de los videojuegos de antaño.

Entre el talento nacional que forma parte del lineup de este año se encuentran La Banda Bastön, Belanova, Bratty, Cartel de Santa, Chingadazo de Kung Fu, Genitallica, Insite, Instituto Mexicano del Sonido, José Madero, La Adictiva, Las Ultrasónicas, LNG/SHT, Maná, Panteón Rococó, Reneé, Sabino, San Pascualito Rey, Silvana Estrada, The Warning, entre otros.

De lado internacional llegarán agrupaciones de la talla de Babasónicos, Bad Religion, Danny Lux, Dante Spinetta, El Columpio Asesino, Fito Páez, Future Islands, Florian, Hombres G, Isaac et Nora, Kchiporros, Jorge Drexler, Muerdo, No Te Va Gustar, Portugal the Man, Poolside y Scorpions, por mencionar algunos.

En los últimos días Paramore, agrupación liderada por Hayley Williams, se vio en la necesidad de bajarse del lineup argumentando motivos personales, por lo que Kings Of León, banda que ocupará su lugar, fueron los últimos comfirmados del Vive Latino.

Este 2024 el festival estará compuesto por 88 proyectos musicales, de los cuales debutarán 49, y cobijará el talento de 13 países diferentes.

La 24 edición del festival Vive Latino se llevará a cabo los próximos 16 y 17 de marzo y los tickets para poder asistir se encuentran a la venta a través del sistema Ticketmaster.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.