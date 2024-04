La explosión de un polvorín en Ayotlán deja cinco personas sin vida y un menor herido

Los bomberos estatales y municipales acudieron a la zona del incendio para atender a las víctimas -tres mujeres y dos hombres-, quienes fueron encontradas sin vida en el terreno de apróximadamente 60 metros cuadrados.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- La explosión de un polvorín en el Municipio de Ayotlán, Jalisco, ocasionó la muerte de cinco personas y un menor de edad herido.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, el hecho ocurrió en un taller donde se fabricaba pirotencia.

El lugar donde se elaboraban los dispositivos se ubicaba sobre el Camino La Noria a La Rivera; el segundo lugar donde estalla un polvorín durante los úlltimos días en la entidad.

Tras el estallido, los bomberos estatales y municipales acudieron a la zona del incendio para atender a las víctimas -tres mujeres y dos hombres-, quienes fueron encontradas sin vida en el terreno de apróximadamente 60 metros cuadrados.

En el lugar, también hallaron a un niño de tres años de edad que resultó lesionado, pero hasta el momento se desconoces su estado de salud, aunque tuo que ser trasladado al hospital más cercano.

Las autoridades jaliscienses tampoco han detallado qué tipo de productos se fabricaban en el lugar ni cual fue la causa que provocó el incendio.

#Entérate en coordinación con bomberos de #Ayotlán atendemos la explosión de un polvorín sobre camino la Noria-La Rivera. Resultando 5 personas fallecidas, 3 hombres y dos mujeres. Se realiza la mitigación de riesgos, se desconocen las causas que lo originaron. pic.twitter.com/7lXSPtzsZV — Protección Civil JAL (@PCJalisco) April 20, 2024

Un día antes sucedió otra explosión en una empresa de fabricación de velas mágicas, la cual acabó con un terreno de 300 metros cuadrados en la colonia San Antonio Chico, Zapopan, pero no hubo muertos ni heridos.