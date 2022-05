No hay vacuna para viruela del mono, pero hay países que comprarán para virus común

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Hasta este viernes hay 41 casos positivos confirmados de la viruela símica a en todo el mundo, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y de las propias autoridades locales, las cuales ya prevén la compra de la vacuna convencional a falta de un antiviral para propio del virus animal. En tanto, el ECDC anunció que está desarrollando una evaluación rápida de riesgos, que se publicará a principios de la próxima semana, y Perú activó su sistema sanitario para detectar los posibles casos de viruela que se pudieran presentar.

Este 20 de mayo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) confirmó que en España hay siete casos de la llamada viruela del mono, además de otros 23 casos sospechosos. Además, el Ministerio de Sanidad español indicó que las muestras recibidas ascienden a 30, pero dos volverán a ser analizadas, ya que sus resultados no han sido concluyentes, de los que se esperan los resultados la próxima semana.

Asimismo, indicó que en Portugal se tiene certeza de 14 pacientes contagiados por la viruela del mono, además de 20 casos sospechosos, todos en la región de Lisboa y el Río Tajo, y tras las pruebas pertinentes, la Dirección General de Sanidad lusa informó de sus contagios detectados pertenecen a una variedad del virus de África Occidental que “es menos agresiva”.

En Bélgica se confirmaron dos contagios, lo mismo que en Canadá, aunque en ésta última se tienen 17 casos sospechosos, de acuerdo con información de la Agencia de Sanidad Pública de Canadá (PHAC) y el Ministerio de Sanidad de Quebec , las cuales detallaron mediante un comunicado que tras realizar las pruebas correspondientes en el Laboratorio Nacional de Microbiología se comprobaron ambos contagios.

Theresa Tam, Directora de Sanidad pública canadiense, sugirió que el virus símico pudo haber evolucionado y cambiado su forma de contagio. “Tenemos que estar abiertos a que puede haber algo evolucionado y cambiado”, expresó en una rueda de prensa este viernes, y enfatizó que la aparición de tantos casos fuera de África, donde la enfermedad se originó, es un hecho insólito.

La funcionaria canadiense también dio a conocer que el Gobierno de Canadá está intentando incrementar su inventario de dosis de la vacuna contra la viruela humana, que ha demostrado ser efectiva también contra la viruela del mono.

1/4 A lot of comments re: #monkeypox (MPX) doesn’t spread efficiently. While this event is serious and vigilance is essential, monkeypox is considered to have limited spread compared to other viruses (e.g. COVID-19, influenza, measles, etc.) https://t.co/Obv9uTv4L6

El ECDC señaló que Australia, Francia, Suecia y Estados Unidos cuentan con un caso positivo, respectivamente, de la llamada viruela del mono. En el país norteamericano el contagio se detectó en Massachusetts, y el Departamento de Salud estadounidense detectó otro caso sospechoso.

En Alemania, el Servicio Médico de la Bundeswehr informó que el Instituto de Microbiología de las Fuerzas Armadas en Múnich detectó un caso del virus de la viruela del mono en Alemania, y aseguró a la población que el contagio de esta enfermedad no se transmite fácilmente de persona a persona.

El Instituto de Salud Pública (RIVM) de Los Países Bajos confirmó este viernes un caso a través de un comunicado, en el que no dio mayores detalles del posible origen de la infección del paciente en cuestión. “El RIVM espera que incluso más personas se hayan infectado en Países Bajos. Una actualización sobre cualquier infección recién descubierta se anunciará después del fin de semana”, agregó el instituto en el documento.

En Italia también se detectó un caso en cada país. Además, en territorio italiano se sospecha de otros dos contagios, como dio a conocer Alessio D’Amato, Concejal de Salud e Integración Sociosanitaria de la Región del Lacio, a través de su cuenta oficial de Facebook.

En tanto, el Servicio de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas del Lacio, la región de Roma, detalló mediante un comunicado que los tres pacientes se encuentran ingresados en el Instituto Lazaro Spallanzani de la capital. Por su parte, el director general del Spallazani, Francesco Vaia, afirmó que el primer mensaje que hay que dar es “que no hay motivo de alarma” y que la “situación tiene que mantenerse bajo control”, en una rueda de prensa tras comunicarse los dos nuevos casos.

“Las tres personas se encuentran en buen estado de salud, sólo una ha presentado fiebre de corta duración y todas ellas tienen los ganglios linfáticos inflamados y presenta dolor, así como la aparición de un número limitado de pequeñas pústulas cutáneas localizadas”, añadió Vaia.

Sajid Javid, secretario de Sanidad de Reino Unido, dio a conocer que ya cuentan con 11 casos, de los que en su mayoría, dijo, presentan síntomas leves y afirmó que ya adquirieron vacunas para combatir el contagio. “La mayoría de los casos son leves y puedo confirmar que hemos adquirido más dosis de vacunas que son eficaces contra la viruela del mono”, detalló en una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

UKHSA have confirmed 11 new cases of Monkeypox in the UK.

This morning I updated G7 Health Ministers on what we know so far.

Most cases are mild, and I can confirm we have procured further doses of vaccines that are effective against Monkeypox. pic.twitter.com/T7ECf0E4AW

— Sajid Javid (@sajidjavid) May 20, 2022