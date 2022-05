ECDC recomienda vacunar a contactos de alto riesgo de infectados con viruela símica

Copenhague, 19 may (EFE).- Las personas de alto riesgo que hayan estado en contacto estrecho con otras infectadas por la viruela del mono deberían ser vacunadas, recomendó este jueves el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

El ECDC defiende que en casos severos también deberían usarse antivirales, mientras que los casos sospechosos deben ser aislados, sometidos a pruebas y notificados de forma rápida, además de realizar un rastreo de contactos.

#IMPORTANT!

Information on the outbreak of #monkeypox in EU/EEA.

Detailed information on the number of cases, symptoms and #ECDC recommendations in the thread below.

ECDC is following the developments closely, a Rapid Risk Assessment will be published early next week.

⬇️⬇️⬇️ https://t.co/8frhOa8u7K

— ECDC (@ECDC_EU) May 19, 2022