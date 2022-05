Massachusetts reporta un primer caso de viruela símica; no supone un riesgo, dice EU

Por Mike Stobbe

NUEVA YORK, 19 de mayo (AP) — Massachusetts reportó el miércoles un raro caso de viruela símica en un hombre que viajó recientemente a Canadá, y los funcionarios de salud están revisando si está relacionado con pequeños brotes en Europa.

Los funcionarios de salud estadounidenses dijeron que están en contacto con funcionarios de Gran Bretaña y Canadá como parte de la investigación. El caso de Estados Unidos no supone ningún riesgo para el público, y el residente de Massachusetts está hospitalizado pero en buen estado, añadieron los funcionarios.

Massachusetts public health officials confirm case of monkeypox; the confirmed case poses no risk to the general public: https://t.co/D9htqh3LiV pic.twitter.com/VZNNdmgrzp

— Mass. Public Health (@MassDPH) May 18, 2022