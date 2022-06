La OMS aprueba vacuna contra Ómicron como refuerzo, pero no como dosis inicial

Madrid, 20 de junio (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo del Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) en Inmunización y su Grupo de Trabajo sobre Vacunas COVID-19, ha señalado que la vacuna contra la COVID-19 adaptada a Ómicron podría mejorar la respuesta como dosis de refuerzo, pero no como dosis primaria.

En su texto, el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas argumenta que la infección y el uso de la vacuna han conducido a un “alto grado” de inmunidad híbrida, es decir, inmunidad a nivel de la población a partir de respuestas inmunitarias tanto inducidas por la vacuna como por la infección.

WHO advisory group says that including Omicron in the formulation of a booster dose should give broader immunity against current & future variants of #COVID19.https://t.co/bVzzx1HnG2 pic.twitter.com/9sHlvPLVno

