Comuneros incendian tubos y bloquean vía para evitar que se lleven agua a Monterrey

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Locatarios de las comunidades de Allende, un municipio rural al sur del área metropolitana de Monterrey, incendiaron una tubería de Agua y Drenaje y en el municipio de Montemorelos bloquearon una carretera –y también amagaron con incendios– para impedir que el organismo se lleve agua del río Ramos, Casillas y Pilón hacia la zona urbana, donde medio millón de habitantes lleva cuatro meses con tandeo por las presas semivacías.

Esta semana autoridades estatales y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han dialogado con los comuneros molestos, quienes les han reiterado su negativa al asegurarles que ellos tampoco tienen suficiente abasto y cuando disminuyan los cauces hasta las piedras, consideran, nadie los abastecerá.

La Conagua publicó el acuerdo de inicio de emergencia por sequía en 764 municipios del país al 15 de julio y expuso que en Nuevo León las condiciones de lluvias escasas son “agravadas por el cambio climático”. Este verano la entidad está alcanzando temperaturas por arriba de los 40 grados, olas de calor que también abrasan a California, Francia, España, Portugal, Reino Unido, Irán, China y norte de África provocando incendios forestales y muertes.

En medio de estas condiciones “más secas de lo normal” y baja disponibilidad de agua en la región norte según Conagua, se han registrado enfrentamientos entre localidades por el agua del río Ramos, el Pilón y el Casillas.

Más que trasladar agua de ríos de otras localidades también con desabasto, estimular nubes para generar lluvias o cavar más pozos para extraer agua subterránea, planteó, el Gobierno federal debe dejar de concesionar en acuíferos sobreexplotados; regular que las operaciones industriales/agrícolas no sean con agua limpia, sino tratada; e incrementar el uso eficiente en riegos agrícolas, la actividad que consume el 70 por ciento de agua por encima de inmobiliarias, cerveceras o mineras.

Y dio una pista sobre por qué. La Ley de Aguas Nacionales (1992) “está rebasada”: no permite a la Conagua cancelar concesiones en acuíferos sobreexplotados porque ese término ni siquiera aparece en los artículos.

“¡NO SE LA VAN A LLEVAR!”

Para compensar la pérdida del agua de la presa “Cerro Prieto”, que se terminó de secar la semana pasada, el Gobierno de Nuevo León contempla la extracción temporal de los ríos Ramos, Casillas y el Pilón, que desembocan en la presa “El Cuchillo” y atraviesan los municipios rurales de Allende, Rayones y Montemorelos.

Para evitar que Agua y Drenaje de Monterrey se lleve agua del río Ramos, los pobladores de Allende incendiaron tubería PVC para la obra de interconexión.

De acuerdo con Protección Civil local, los comuneros de Paso Hondo, el Fraile, ejido Terreros y el Porvenir comenzaron el incendio en la madrugada del sábado pasado porque, dijeron, para ellos también el agua está siendo escasa. El monitor los ubica con sequía moderada (D1) y el nivel del río ha bajado. Ese día bloquearon unas dos horas la Carretera Nacional.

El lunes volvieron a bloquear la carretera en ambos sentidos a la altura del municipio citricultor de Montemorelos, con sequía severa (D2) y problemas de abasto. La protesta fue para evitar el bombeo durante 14 días en agosto y septiembre del río Pilón tras detectar excavaciones de Agua y Drenaje en el afluente. Los manifestantes liberaron la vía por la medianoche hasta que maquinaria rellenó con tierra las excavaciones y se retiraron.

“El Gobernador [Samuel García] se está llevando la mejor riqueza y no trae nada, y no lo vamos a permitir. Qué casualidad que ya voltearon a Rayones y Montemorelos, no, volteen cuando necesitamos”, acusó un citricultor de Rayones, al sur de Montemorelos por donde pasa el río Casillas que más hacia el sur se vuelve el río Pilón.