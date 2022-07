VIDEOS: Olas gigantes impactan contra casas, negocios, autopistas y una boda en Hawai

Por Caleb Jones

Honolulu, 20 de julio (AP) — Enormes olas en la costa sur de Hawai rompieron sobre casas y negocios, atravesaron autopistas y trastocaron una boda el fin de semana.

Las grandes olas —algunas de más de seis metros (20 pies) de altura— se debieron a la combinación de una fuerte marejada del sur que alcanzó su punto máximo el sábado por la noche, mareas inusualmente altas y el aumento del nivel del mar debido al cambio climático, dijo el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos el lunes.

Una boda el sábado por la noche en la comunidad de Kailua-Kona se vio interrumpida cuando una serie de olas especialmente grandes inundaron el evento, lanzando las mesas y las sillas hacia los invitados.

Sara Ackerman, una escritora que creció en Hawai y asistió a la boda, grabó el oleaje a medida que llegaba a la orilla.

Indicó que el incidente ocurrió unos cinco minutos antes de que comenzara la ceremonia.

If you don’t believe in sea level rise, this happened here in Hawaii yesterday. As pollution worsens, no one will be safe. Your wealth won’t save you. pic.twitter.com/zDrb2pcomy

“No fue una situación que pusiera en peligro la vida de nadie”, dijo. “Fue simplemente como: ‘Oh, Dios mío… ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a poner las mesas?’”

Dijo que la ceremonia se llevó a cabo y que limpiaron el desorden después de que los recién casados intercambiaran sus votos.

“Tuvimos la ceremonia y fue hermoso, con todo el rocío (del mar)”, señaló. “El mar estaba realmente bravo. Así que fue genial para las fotos”.

The thing about sea level rise is that it won’t rise level. It’ll be punctuated by dramatic events like these. But exponentially more frequent and intense than it is now.

Within our lifetimes. pic.twitter.com/CxqF3hDlfc

— Kaniela Ing (@KanielaIng) July 18, 2022