El Barcelona arrolla 5-1 al Sevilla antes de una semana grande: Bayern y Real Madrid

Madrid, 20 de octubre (EuropaPress).- El FC Barcelona goleó 5-1 al Sevilla FC este domingo en la décima jornada de LaLiga EA Sports, con una actuación redonda en el Estadio Olímpico Lluís Companys, destacando el regreso de Gavi tras su larga lesión, de cara a una semana grande en la que se medirán contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid.

Los de Hansi Flick volvieron con la misma intensidad que se llevaron al parón por selecciones, para mantener el liderato en solitario con 27 puntos, frente a los 24 del Real Madrid.

Gavi plays first game of the season!

ꜰᴜʟʟ ꜱᴛᴏʀʏ 👇https://t.co/TemLmgdI9Y

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2024