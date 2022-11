El balón rueda en Qatar entre sospechas de corrupción y violación a derechos humanos

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Qatar se encuentra listo para recibir a cientos de miles de aficionados de todos los rincones del planeta que asistirán a la Copa del Mundo. El anfitrión será el primer país árabe en organizar la máxima competencia del futbol a nivel selección y ha generado gran expectativa por toda la infraestructura que este país preparó por casi 12 años. Sin embargo, el país árabe acaparó las miradas de todo el mundo por los escándalos de corrupción y diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos de cientos de migrantes que trabajaron en la construcción de los estadios mundialistas.

En 2010, Joseph Blatter, el entonces presidente de la FIFA, anunció que Qatar sería la sede del campeonato mundial de futbol de 2022 luego de vencer a otras cuatro naciones que en el papel lucían como favoritas antes que el país asiático: Australia, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.

De manera inmediata, la elección de Qatar causó sorpresa y generó dudas, pues se trataba de un país que nunca había clasificado a una Copa del Mundo, con una liga profesional en desarrollo y una selección nacional poco competitiva. Los cuestionamientos aumentaron cuando se anunció que el mundial se jugaría entre noviembre y diciembre debido a las altas temperaturas, que llegan a alcanzar hasta los 50 grados centígrados, en el país árabe durante el verano.

El 29 de enero de 2013 la revista francesa France Football publicó una investigación en donde detallaba que Qatar había comprado votos para ser la sede del Mundial de 2022. La información citaba también una reunión entre el expresidente francés Nicolas Sarkozy y el Emir de Qatar, a la que asistió el presidente de la UEFA, Michel Platini, miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, que votó a favor del país árabe y lo admitió públicamente.

Pese a los hechos, el 13 de noviembre de 2014, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA, presidido por el alemán Hans-Joachim Eckert, concluyó que no había irregularidades en los procesos de las candidaturas a 2018 y 2022 y aludió al principio de confidencialidad para no hacer público el informe.

La respuesta de la FIFA de cerrar las investigaciones no gustó a deportistas, prensa y hasta algunos altos responsables de la Federación, lo que generó que días más tarde la FIFA presentara una denuncia por el posible comportamiento irregular de algunas personas en relación a los procesos de adjudicación de dichos mundiales.

Sin embargo, la desconfianza en la Federación fue creciendo hasta que llegó lo inevitable: la detención de siete altos responsables y la renuncia de su presidente.

El 27 de mayo las autoridades suizas detuvieron a siete altos responsables de la FIFA en Zúrich por cargos de corrupción a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien hizo pública una investigación sobre organización mafiosa, fraude masivo y lavado de dinero en la Federación.

Dos días después del escándalo, se llevó a cabo el proceso para elegir al nuevo presidente de la FIFA. El suizo Blatter fue reelegido por quinta vez. Su rival, el príncipe jordano Ali bin al-Hussein se retiró antes de la segunda votación. En medio del escándalo y la inconformidad de algunos jugadores por la reelección, Joseph Blatter anunció el 2 de junio de 2015 su renuncia a la presidencia de la FIFA.

El pasado 8 de noviembre, Joseph Blatter afirmó que la decisión de dar a Qatar el Mundial de 2022 “fue un gran error” y consideró que el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue quien intervino para que el emirato lograra esa competición.

“Es un país muy pequeño”, dijo Blatter sobre Qatar, el anfitrión más chico en tamaño desde el Mundial de Suiza 1954. “El fútbol y el Mundial son demasiados grandes para eso”, comentó al grupo de diarios suizos Tamedia, su primera entrevista desde que fue declarado inocente junto a Platini en julio de malos manejos financieros en la FIFA tras un juicio en un tribunal federal.

Es un secreto a voces en los corrillos de la FIFA que el anticipado triunfo de Estados Unidos dio un vuelco a favor de Qatar luego que el presidente francés Sarkozy llamó a una reunión en París una semana antes de la votación pautada para el 2 de diciembre de 2010 por el comité ejecutivo de la FIFA.

Platini, la leyenda del fútbol francés y entonces presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA, recibió una invitación para visitar a Sarkozy en su residencia oficial. El príncipe heredero de Qatar, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani, también estuvo presente.

Blatter reiteró a principios de este mes que Sarkozy presionó a Platini, y otra vez dio su versión de una charla telefónica que Platini le hizo tras el encuentro en París, contándole que el plan de voto del Mundial había cambiado.

“Gracias a los cuatro de votos y su bloque (de la UEFA), el Mundial acabó en Qatar en vez de Estados Unidos. Esa es la verdad”, dijo Blatter sobre el resultado 14-8.

En declaraciones a The Associated Press en 2015, Platini confirmó la importancia del encuentro en París. “Sarkozy nunca me pidió votar por Qatar, pero yo sabía lo que era beneficioso”, dijo Platini a un reportero de AP en Zúrich hace siete años. Reconoció que “pudo haberle dicho” a dirigentes de Estados Unidos que iba a votar por su candidatura.