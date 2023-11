Adrián Rubalcava atacó a periodistas y medios. Ahora le coquetea a la izquierda

La dirigencia capitalina de Morena le abre las puertas a priistas y perredistas “desencantados” con el Frente Amplio por México; el Alcalde de Cuajimalpa es uno que podría tomarles la palabra, incluso cuando una investigación efectuada por dependencias de la FGR y la Segob señalan que cometió agresiones y violencia contra periodistas y medios de comunicación.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La dirigencia de Morena de la Ciudad de México (CdMx) invitó a los inconformes con el proceso interno del PRIAN a unirse a su causa: la causa de la izquierda. El problema es que el más visible entre ellos es Adrián Rubalcava, a quien la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) exhibió en un informe como agresor de periodistas.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) abrió un expediente en contra de Rubalcava por agresiones contra medios como SinEmbargo, Aristegui Noticias, entre otros; pero decidió, en tiempos de Enrique Peña Nieto, no avanzar en esa investigación. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) grabó a Rubalcava ordenando ataques en redes sociales, no solamente contra periodistas y medios, sino también contra políticos, incluso de su propio partido. Uno de ellos fue Luis Espinosa Cházaro, con quien ahora le hermana la inconformidad con el proceso interno opositor de la capital.

El día de ayer, la dirigencia de Morena en la capital emitió un boletín donde externó su denuncia ante la imposición de Santiago Taboada, Alcalde con licencia de Benito Juárez, como el candidato por la Jefatura de Gobierno del Frente Amplio por México, coalición opositora que aglutina a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

#Boletín 📰| En un acto por demás servil el @PRI_Nacional y @PRD_CDMX, ungieron como candidato único de la coalición conservadora a la Jefatura de Gobierno a @STaboadaMx quien, junto con sus cómplices, obtuvo más de 7 mil millones de pesos defraudando a miles de familias en… pic.twitter.com/hfd6o73tKJ — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) November 18, 2023

“En un acto por demás servil, el PRI de ‘Alito’ y el PRD de ‘Los Chuchos’ cedieron ante los panistas para ungir a Santiago Taboada Cortina como candidato único del frente opositor a la Jefatura de Gobierno”, se lee en el comunicado.

La representación capitalina del partido guinda aseguró que, ante el nombramiento de un implicado en el caso del Cártel Inmobiliario como aspirante a Jefe de Gobierno, abrió las puertas a aquellos priistas y perredistas desencantados con el Frente Amplio.

“Que se sumen a la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México para que todos los habitantes de esta gran urbe vivan con bienestar”.

Pese a ello, una vez que concluyó la conferencia de prensa de Rubalcava donde denunció el desplazamiento que padeció por parte de la dirigencia del PRI y su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló en su cuenta de X, antes Twitter, que no ha buscado ni tampoco ha recibido una comunicación por parte de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante presidencial por Morena.

Por último, aclaro que no he buscado a la ex jefa de gobierno, ni he recibido ninguna comunicación de ella. — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 18, 2023

En agosto de 2015, SinEmbargo dio a conocer que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) investigaba a Rubalcava Suárez, Juan Carlos Zaragoza Ríos (exempleado de Televisa) y Alejandro Zapata, exfuncionario en Cuajimalpa, por encabezar ataques contra periodistas y medios como este medio digital, Aristegui Noticias, Cuna de Grillos, Grupo Imagen, entre otros.

El reportaje presentado por los periodistas Humberto Padgett y Linaloe R. Flores constata la investigación efectuada por la Feadle luego de que Juan Carlos Zaragoza Ríos, quien fungía como “Jefe de Análisis de Contenido” en Televisa, empleara tecnología para realizar campaña en contra de rivales políticos, periodistas y medios de comunicación.

Para dicho fin, el exempleado de Televisa empleaba las redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube; así como falsos artilugios legales, como registros del Instituto de Derechos de Autor (Indautor). Asumía falsamente la personalidad jurídica de Google para enviar correos a su nombre y utilizaba un seudónimo como “abogado” para presionar y amenazar.

De acuerdo con la evidencia recolectada hasta ese momento por la Unidad Científica de la Policía Federal (PF), entre los amenazados por orden de políticos estaban un periodista de Grupo Imagen, los sitios digitales Aristegui Noticias, Cuna de Grillos y SinEmbargo. El ataque alcanzó a varios medios del interior del país.

Adrián Rubalcava, señala el reportaje presentado en ocho partes, fue uno de los funcionarios que pidió a Ríos que ejecutara campañas de acoso en contra de políticos y periodistas de varios medios de comunicación.

A raíz de una serie de ataques, periodistas de SinEmbargo interpusieron una denuncia en la mesa 01 investigadora de la Feadle, por la que se inició el expediente 074/2015, donde a través de decenas de correos y llamadas telefónicas intervenidas por la Unidad Científica de la PF, mediante el cumplimiento de la orden del Juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, se dio cuenta de campañas de acoso realizadas por Juan Carlos Zaragoza Ríos por encargo de políticos.

Uno de los hallazgos de la investigación policíaca demuestra que Zaragoza acosó a diversos medios de comunicación al inscribir imágenes de sus clientes, incluidas algunas de Rubalcava, como propiedad intelectual de terceros para luego exigir que los sitios electrónicos retirasen las fotografías.

El historial de llamadas de Zaragoza Ríos da cuenta de conversaciones con Adrián Rubalcava Suárez; Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, exdirector de Comunicación Social en la demarcación y excoordinador de asesores del político, y colaboradores, como un abogado al que se dirige como “Serch”.

“Serch”, que podría ser un diminutivo de “Sergio”, no es “Alejandro Rojo”, un nombre que, se presume, es falso. Lo utiliza Zaragoza Ríos para hacerse pasar por abogado.

Para el caso de los ataques a SinEmbargo, Cuna de Grillos y un periodista de Grupo Imagen, entre otros muchos, Zaragoza instruyó a una persona de su confianza de nombre Alejandro Ávalos Calderón para que, a su vez, empleara a un conocido y registrara ante el Indautor fotografías en que Adrián Rubalcava aparece con lo que parece ser un fusil de asalto y disfrazado de marine estadunidense.

Juan Carlos y “Serch” sostuvieron llamadas telefónicas interceptadas por la PF en las que el operador de redes sociales ofreció detalles puntuales de que el acoso a SinEmbargo ocurrió como parte de un trabajo contratado por Adrián Rubalcava Suárez, entonces delegado en funciones de Cuajimalpa, como parte del contexto en que su primo podría enfrentar un proceso penal.

La siguiente es una llamada grabada por la Unidad Científica de la Policía Federal el 8 de abril de 2015. Hablan Zaragoza Ríos y un abogado de su confianza, hasta ahora identificado como Serch.

Juan: Mira, te explico. Haz de cuenta que el delegado cuando lo conocí…

Serch: Sí.

Juan: Me dijo, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a bajar unas fotos que están haciendo mala reputación porque dice que yo cargo armas, este, que estoy como a favor de la gente que tenga armas y la chingada.

Serch: Ajá.

Juan: Y le dije, ¿y estas fotos de cuándo son? Me dice, esas fotos yo las utilicé cuando, bueno, me las tomaron cuando yo fui a Estados Unidos.

Serch: Ajá.

Juan: A una, este, exposición de como de tanques de guerra.

Serch: Ya.

Juan: Pero este güey también hacía gotcha, o sea que en donde él estaba siendo soldado, ahí estaba haciendo gotcha, ¿no?

Serch: Ajá.

Juan: Entonces, me dijo, “ayúdame a bajarlas”, porque esas fotos las están utilizando varios medios para hacerme este, campaña negativa. Le dije, “ahhh, órale, va, entonces mi estrategia … ”

Serch: Sí, sí, sí.

Juan: Fue registrar las fotografías.

Serch: Sí, ya sé toda la pinche historia del sí, ya del INDAUTOR, ya sé todo ese pedo.

Juan: Pero ese güey, el Delegado, pues, obviamente dice, yo no conozco ni al que registró o sea él se está haciendo como el occiso y está bien, porque pues ese güey en cualquier momento si dice, no pus, yo lo solicité pues se le viene abajo, su, digamos, lo que tenía de campaña y todo lo que dijo, ¿no?

[…]

Juan: Para explicarte así como rápido, ese fue el primer tema que él quería, que se bajaran las fotos. Cuando empezamos a solicitar a la gente que las bajaran, sí las bajaban; pero nada más que SinEmbargo se puso mamón y dijo, no, yo no las voy a bajar y la chingada, pero ya después investigué y SinEmbargo le ha tenido como mala fe a este Adrián desde hace años, o sea, no nada más es el tema de estas fotos. Desde hace años le ha estado tire, tire, y tire. Entonces yo no sabía y cuando empezamos en guerrita, este, digamos que a él lo que le molestó es que nosotros hicimos fotomontaje del Director de SinEmbargo, diciendo que era violador y este y se hizo un trendig topic que él había sido violador y que había pagado mucho dinero y en dos días salió a la calle, ¿no?

Serch: Ya.

Juan: Este, él dice, no, yo voy a hacer una investigación y bueno, ahí Adrián le dice al de SinEmbargo, mira, no te preocupes, es más, yo, yo este, me comprometo a que vamos a llegar a investigar, bla, bla, pero pues dándole como pan con leche, ¿no?

Serch: Ajá.

Juan: Pero nada más, así como para zafarse la onda es que yo creo que el de SinEmbargo pues sí siguió ahí con el miedo de ah, no es que es libertad de expresión, porque lo que quiere el de SinEmbargo es libertad de expresión, tirarle a cualquiera.

[…]

Serch: Para zafar a los dos, para que no quede mal este cabrón del pinche Delegado, no sé qué sea.

Juan: Sí, ese güey no tiene pedo, o sea, ese güey fácil te puede…

LOS ATAQUES DE RUBALCAVA CONTRA CHÁZARO

Fue posible verificar, a través de los audios solicitados por un Juez federal, que Rubalcava encargó campañas contra distintos políticos de varios partidos, incluyendo a Luis Espinosa Cházaro, político perredista con quien ha tenido un historial de rivalidades luego de que el PRD le negara la candidatura a Rubalcava para ser Delegado de Cuajimalpa en 2012.

El 2 de diciembre de 2013, un grupo de agitadores irrumpió en un evento político del Luis Espinoza Cházaro, entonces Diputado federal por el PRD. El legislador responsabilizó directamente a Ruvalcaba y a “Los Claudios”, un grupo de golpeadores, extorsionadores y secuestradores, algunos subordinados de Rubalcava en la administración delegacional.

Durante todo 2014, el político capitalino arreció su campaña de desprestigio en redes sociales contra Cházaro y, al poco tiempo, también contra Carlos Del Valle, exdirector de Desarrollo Social de Cuajimalpa. Las campañas de difamación dirigidas hacia ambos son casi idénticas: por ejemplo, a uno y a otro se les pretendió responsabilizar de festejar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Además, Cházaro denunció a Rubalcava por agresiones físicas como en enero de 2015, cuando algunos petardos se estrellaron en su camioneta mientras él hablaba con vecinos.

Asimismo, durante la madrugada del 7 de mayo, perredistas y priistas se enfrentaron en San Mateo Tlaltenango, uno de los pueblos cuajimalpenses. La trifulca se inició por una disputa de espacios para colocar propaganda. Volaron palos, piedras y petardos. Todo empezó a las diez de la noche y concluyó ya muy de madrugada. Once personas resultaron heridas, entre ellas Adrián Rubalcava Suárez, quien difundió dos fotografías y un video donde se mostraban sus heridas y su estancia en el hospital ABC.

Al respecto, Luis Espinosa Cházaro aseguró en rueda de prensa que “Los Claudios”, un grupo de agitadores, extorsionadores y hasta secuestradores, fueron los artífices de la batalla de Cuajimalpa. Uno de los líderes de esta asociación, Héctor Mauricio González González, fungió como Jefe de la Unidad Departamental de Preservación de Áreas Verdes en la administración de Rubalcava.

La conversación telefónica de la noche del 12 de mayo, interceptada por la Unidad Científica de la Policía Federal, identifica que Rubalcava Suárez mantuvo contratado durante meses a Zaragoza Ríos para mantener bajo fuego permanente a Luis Espinoza Cházaro.

RUBALCAVA RENUNCIA AL PRI

El Alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, renunció al PRI tras la designación de Santiago Taboada como precandidato del frente opositor a la Jefatura de Gobierno. Acusó a Alejandro Moreno y a Xóchitl Gálvez de mentirle y simular un proceso democrático.

“Lamento que las dirigencias y la propia candidata a la Presidencia me hayan mentido, simularon un acto democrático, si así esperan ganar la Jefatura de Gobierno y la Presidencia están perdidos, le están mintiendo a la ciudadanía”, dijo Rubalcava en una rueda de prensa en el restaurante Arango de la Ciudad de México.

En la conferencia, en donde llegó sorpresivamente la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a manifestarle su apoyo, reiteró que su salida del PRI es culpa de la dirigencia, no de los militantes.

Respaldando a @AdrianRubalcava, un político de palabra, un hombre con principios, valores y que se ha caracterizado siempre por gobernar con el corazón. ¡No está solo: Cuenta con mi apoyo y el de la #Cuauhtémoc para seguir luchando y trabajando por la #CDMX! #SCA pic.twitter.com/YKVjipro0C — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) November 18, 2023

“Me salgo del PRI, no voy a estar en un partido en el que la dirigencia traicionó los principios, lamento que la misma candidata de la Presidencia me traicionó, le están mintiendo a la ciudadanía, Xóchitl Gálvez debe cuidar a sus amistades”, recalcó.

El Alcalde con licencia de Cuajimalpa adelantó que en los próximos días decidirá su futuro político al asegurar que “se lleva bien con todos los partidos”.

En la conferencia, donde estuvieron presentes diputados del PRI-CdMx que lo respaldaron, reiteró que su salida del PRI es porque no va a respaldar “una candidatura manchada por la corrupción, un proyecto en el que no coincidimos”, en referencia a las acusaciones de corrupción inmobiliaria del que se le acusa a Santiago Taboada en la Benito Juárez.

También mostró unas encuestas en donde él aparece arriba de Taboada y aun así las dirigencias del PRI, PAN y PRD decidieron excluirlo y elegir al panista Santiago Taboada.

“He gobernado la Alcaldía cuatro veces y le aporté al PRI 12 diputados”, dijo al revelar que le ofrecieron una Senaduría como premio de consolación.

El Frente Amplio por México en la Ciudad de México impuso al Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, como su candidato para competir por la Jefatura de Gobierno en 2024, hecho que generó tensiones en los partidos de la coalición tras dejar fuera a dos de sus cuadros fuertes en la capital: Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas, aunque esta última al final no se registró.