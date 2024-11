México golea 4-0 a Honduras y avanza a semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf

Por Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Durante cuatro días, después de caer en Honduras, Javier Aguirre había escuchado duras críticas a su trabajo. Los próximos meses, podrá trabajar sin ese ruido externo.

Henry Martin aportó un doblete, mientras que Raúl Jiménez y Jorge Sánchez marcaron los otros tantos el martes para que México remontara el marcador global adverso con una paliza de 4-0 a Honduras que le otorgó al “Tri” el pasaje a las semifinales de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

El boleto para la ronda de los cuatro mejores en este certamen significó también para México la clasificación a la Copa de Oro.

Jiménez rompió primero las redes a los 41 minutos, Martin agregó anotaciones a los 71 y 90 —la última de penal—, mientras que Sánchez marcó el tanto de la clasificación a los 84 para la Selección Mexicana, que avanzó con un marcador global de cuatro a dos.

Con 35 dianas, Jiménez, el ariete del Fulham inglés, alcanzó ya a Luis Hernández como el cuarto mejor goleador en la historia del “Tri”.

Además, los dirigidos por Aguirre dejaron atrás el sabor amargo que les había dejado el 2-0 adverso, con que se saldó el encuentro de ida, el viernes en San Pedro Sula.

“Mi trabajo no es callar bocas, es que el equipo juegue mejor, yo no me detengo en cosas que no puedo controlar, no vengo a caer bien, la crítica la entiendo, la recibo, la proceso y hasta ahí. No me influye para tomar decisiones”, dijo Aguirre. “Peso de encima no me quité, estaba tranquilo”.