Trump elige a Linda McMahon, exejecutiva de la WWE, como su Secretaria de Educación

Por Fatima Hussein, Amanda Seitz, Collin Binkley y Josh Boak

WASHINGTON (AP).— El virtual Presidente electo Donald Trump eligió el martes a la magnate de la lucha libre profesional Linda McMahon como titular del Departamento de Educación, quien estará encargada de supervisar a una agencia que Trump ha prometido desmantelar.

También seleccionó al doctor Mehmet Oz, expresentador de un programa de televisión y cirujano cardiólogo, para dirigir a la agencia responsable de supervisar los programas de seguro de salud para millones estadounidenses pobres, discapacitados y de edad avanzada, y nombró al ejecutivo de Wall Street Howard Lutnick para asumir las riendas del Departamento de Comercio.

McMahon estuvo al frente de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos (SBA, por sus iniciales en inglés) entre 2017 y 2019, durante el primer periodo presidencial de Trump y se postuló sin éxito en dos ocasiones como Senadora federal republicana por Connecticut.

🚨 NEW: President Trump announces the nomination of @Linda_McMahon as Secretary of Education. pic.twitter.com/Se11G8N7jI

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 20, 2024