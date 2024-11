Trece provincias canadienses le exigen a Trudeau negociar tratado bilateral con EU

Por Rob Gillies

TORONTO (AP) — El líder de la provincia canadiense de Ontario dijo el miércoles que todos los gobiernos provinciales y territoriales del país desean que el Gobierno federal de Justin Trudeau negocie un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos que excluya a México.

Doug Ford, Primer Ministro de Ontario —la provincia más poblada de Canadá—, presidió una llamada telefónica con los 13 primeros ministros provinciales y territoriales, y dijo que quieren que Trudeau realice un acuerdo comercial bilateral directo con Estados Unidos, el principal socio comercial de Canadá.

La reunión se llevó a cabo mientras los gobiernos provinciales y federales de Canadá se preparan para la incertidumbre de otra presidencia del mandatario electo estadounidense Donald Trump.

It’s been a busy day getting it done here in Ontario. Check out what we did today, Wednesday, November 20:

✅ This morning, I spoke with Canada’s Premiers ahead of our Council of the Federation meeting in December about a Team Canada approach to securing a free trade deal…

— Doug Ford (@fordnation) November 20, 2024