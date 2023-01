EU señala a Norcorea por suministrar armamento a Rusia para usarlo contra Ucrania

Madrid, 21 Ene. (EUROPA PRESS).- Estados Unidos ha acusado de nuevo a Corea del Norte de suministrar armas y munición a las Fuerzas Armadas de Rusia para su uso en la invasión de Ucrania, calificándolo de una “clara violación” de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Así lo ha afirmado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, quien ha detallado que Pyongyang estaría administrando al Grupo Wagner, una red de mercenarios afín al Kremlin.

The United States has submitted evidence to the United Nations that North Korea is supplying weapons and ammunition to the Wagner Private Military Company, said John Kirby, spokesman for the US National Security Council.

satellite images showing transportation of weapons to 🇷🇺 pic.twitter.com/nolt7sllwI

— Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) January 21, 2023