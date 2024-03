Claudia Sheinbaum sostiene que no debe haber condonación de impuestos a empresarios

La aspirante presidencial adelantó estar en un nuevo modelo de fiscalización que permita detectar casos de corrupción, y atenderlos en todos los niveles.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, puntualizó este jueves que los empresarios deben pagar sus impuestos como todos los mexicanos y no obtener condonaciones.

La abanderada de Morena y de partidos aliado reafirmó durante conferencia de prensa desde Monterrey, Nuevo León, que es responsabilidad de todos cumplir con esta obligación.

“Hay que pagar impuestos, los ciudadanos pagamos impuestos, los empresarios ahora pagan más impuestos, nos corresponde a todos pagar impuestos, y tener la certeza de que el recurso de los impuestos está utilizando adecuadamente con transparencia y sin corrupción pero hay que pagar impuestos”.

Su respuesta se da ante el cuestionamiento que le hizo la prensa respecto al tema de de Salinas Pliego sobre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y su adeudo de 63 mil millones de pesos.

La exmandataria capitalina sostuvo que, salvo algunos casos particulares, no suele haber resistencia de los empresarios al pagar de impuestos.

“Es que casi no hay resistencias, ya los empresarios están pagando sus impuestos, hay algunos casos en particular, y sí, no debe haber condonaciones de impuestos, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar en México, y en todo el mundo, así debe ser”, apuntó.

SEGURIDAD EN NUEVO LEÓN

Sheinbaum Pardo mencionó que la estrategia de seguridad que se seguirá en Nuevo León y en todo el país será consolidar la Guardia Nacional, y la coordinación de los Gabinetes de Seguridad. “Vamos a invitar al Fiscal de la República a los gabinetes de seguridad y por otro lado todo lo que tiene que ver con el poder judicial, son dos brazos atención a las causas (…) Y por otro lado avanzar en la disminución de la impunidad’’.

Asimismo, garantizó que se erradicará la violencia contra las mujeres con acciones como elevar a grado constitucional la igualdad de género, programas como el agresor sale de casa, así como la implementación de Fiscalías especializadas en temas de género.

En este día, rendimos homenaje al ilustre Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, indígena zapoteco, presidente de México y defensor de nuestra patria, la democracia y la justicia. Visionario en la relación entre la Iglesia y el Estado. Su legado de valentía, honestidad…

Además, habló de las problemáticas que se viven en Nuevo León, como es el abasto del agua, tema para el cual reiteró que es vital buscar la tecnificación del agua con la finalidad de eficientar el uso de este recurso.

“La ley de aguas se modificó con Salinas de Gortari, parte del problema es que se pueden transmitir los derechos y las concesiones (…) El agua es un recurso escaso en el norte y en el centro del país, entonces tenemos que modificar la Ley de Aguas’’, aseveró.

En materia de medio ambiente subrayó en la importancia de trabajar en la actualización de un inventario de emisiones, para poder trabajar en la reducción de contaminantes, según cada industria, evitando caer en estrategias que afectan la vida de las y los trabajadores, como cerrar las refinerías.

También explicó que en su administración el principal objetivo será seguir garantizando el bienestar del pueblo, lo que quiere decir que habrá una estrecha relación con los empresarios para que se logre generar las condiciones de una vida digna, plena y con el acceso a todos los derechos.

Claudia Sheinbaum también celebró los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG) donde se presenta que la confianza en el gobierno de la capital se triplicó durante su tiempo como Jefa de Gobierno.