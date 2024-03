Alumnos de la IBERO reclaman a Taboada por equipo de campaña y el Cártel Inmobiliario

Su postura sobre la interrupción legal del embarazo y la comunidad LGBTQ+ causó molestia a un grupo de estudiantes, el cual increpó al aspirante a la Jefatura de Gobierno capitalino.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- El candidato al Gobierno de la Ciudad de México, por la coalición “Va por la Ciudad de México”, Santiago Taboada, fue recibido entre aplausos y gritos de estudiantes de la Universidad Iberoamericana (Ibero) por el Cártel Inmobiliario, que fueron silenciados cuando un grupo de jóvenes lo confrontaron.

Al hablar sobre su plan de Gobierno, el exalcalde de Benito Juárez aseguró que, en caso de ganar la elección, en su mandato no dará “ningún derecho para atrás” al ser cuestionado sobre su respaldo al aborto, respuesta a la que añadió ser “un panista de otra generación”.

“Tengo 38 años y soy un panista de otra generación. pero que muchas de la cosas que se hicieron mal se puedan corregir”, señaló.

Su comentario generó molestia entre algunas de las jovenes asistentes, quienes increparon al candidato sobre su postura sobre el feminismo y sus acciones en favor de la comunidad LGBTQ+.

Valioso diálogo de frente a la comunidad estudiantil de @IBERO_mx, expuse mis logros de gobierno y propuestas de #CDMX, respondí todas las preguntas y salí muy contento de ahí, porque es notorio que #ElCambioViene.

¡Gracias por la sudadera! 🐺 La verdad nos hará libres… pic.twitter.com/aNIIKY4XIu — Santiago Taboada (@STaboadaMx) March 21, 2024

“Como mujer diversa de la Ciudad de México te pregunto: ¿Qué vas a hacer para incluir a todos los tipos de familia?”, cuestionó una alumna.

“Hay que aumentar el acceso a los derecho de esta comunidad porque como tú me lo comentas muchos de ellos no tienen acceso absolutamente a nada…”, dijo. Sin embargo, le reclamaron: “Muchas de nosotras, nosotres, sigues hablando en masculino”.

“Es garantizar accesos a servicios de salud, no los tienen garantizados. Mira, hagamos una cosa, te invito a la próxima firma de acuerdos con la comunidad LGBT y trans. Te invito a que me acompañes porque hoy a firmar una agenda con ellas, ellos y elles” expuso.

Los estudiantes también cuestionaron a Taboada sobre cómo podrían confiar en que combatirá la corrupción en la ciudad si se le relaciona con el Cártel Inmobiliario, a lo que el panista respondió que se trata de una “patraña” y reiteró que fue víctima de una persecución política.

#Comunicado Estudiantes IBERO conversan con Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la #CDMX a la Jefatura de Gobierno. El político expone propuestas y responde cuestionamientos en un espacio de diálogo respetuoso impulsado por #IberoDialoga: https://t.co/DlLKDMNtQa pic.twitter.com/5AW5Jh0Idx — IBERO CDMX (@IBERO_mx) March 21, 2024

“Para mí ese problema, les digo una cosa, que es un problema, no estoy negándolo. No solamente existe en Benito Juárez, es un problema de diseño de la ciudad porque no te explicarías porque la Secretaria de Gobernación tiene un edificio irregular en la Cuauhtémoc o por qué hay 859 departamentos autorizados de más por la Seduvi en Azcapotzalco”, explicó.

“Esta patraña, esta narrativa que crearon fue por dos razones: todo empezó en el 2021, llevan tres años persiguiéndome, se metieron a mi teléfono, se metieron con mi familia”, relató.

Al terminar su encuentro con la comunidad estudiantil, Taboada calificó como “respetuoso” la plática que tuvo con los alumnos, afirmando que todos los planteamientos los toma como críticas positivas.

“Creo que hubo crítica, lo que pasa es que con los alumnos, con los jóvenes hay que aprender a asumir esa crítica y hay que también aguantar la crítica de los estudiantes de esta ciudad. Entonces no hay que tenerle miedo a las universidades, no hay que quejarse, hay que responderles, darles la cara y hablarles de frente”, detalló.