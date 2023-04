Zacatecas: Quitan fuero a Alcalde de Guadalupe; es acusado de asesinato de exbajista

Al Presidente municipal también se le retiró el cargo que ejercía por segunda ocasión consecutiva; Chávez Padilla aseguró su inocencia en un comunicado.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- El pleno del Congreso del estado de Zacatecas ha determinado despojar del fuero constitucional y la inmunidad procesal a Julio César Chávez Padilla, Presidente municipal de Guadalupe, en respuesta a una solicitud de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de dicha entidad por los presuntos cargos de homicidio.

Con un voto unánime de 28 a favor y cero en contra, la sede legislativa de Zacatecas le quitó el fuero al Alcalde morenista Julio César Chávez Padilla, a quien también se le despojó el cargo que había ejercido por segunda ocasión consecutiva.

El presidente de la Junta de Coordinación Políticas (Jucopo) del Congreso estatal, el Diputado Enrique Laviada (Morena), dio a conocer el dictamen votado en el pleno de la sede legislativa de Zacatecas.

“La honorable sexagésima cuarta Legislatura del Estado declara que da lugar a proceder en contra del servidor público municipal por los hechos que se le imputan, en consecuencia, se retira la inmunidad procesal prevista en el artículo 143 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas para el efecto de que quede a disposición de las autoridades competentes y comparezca al proceso penal iniciado en su contra y en defensa de sus derechos”.

Asimismo, la Diputada Zulema Santacruz dio a conocer que se analiza la desaparición de poderes del ayuntamiento, pues el exedil desapareció y abandonara sus funciones de manera presencial.

Además, el Secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, emitió un video en representación de la Administración estatal, afirmando que este respetaría la autonomía de los Poderes de la Unión de la entidad, y espera que el proceso se lleve a cabo apropiadamente.

“La posición del Gobierno [estatal] es que se resuelva judicialmente con apego al principio de presunción de inocencia y con pleno respeto al debido proceso. Este Gobierno es y será respetuoso con la autonomía del Poder Legislativo, del Poder Judicial; así como de la autonomía de la FGJ del estado”, dijo.

Francisco Murillo Ruiseco, titular de la FGJ de Zacatecas, solicitó el pasado 17 de abril iniciar un juicio de desafuero contra Julio César Chávez Padilla por su presunta responsabilidad en al coautoría de los delitos de homicidio calificado y robo calificado contra el empresario y exbajista de la banda “Los Románticos de Zacatecas”, Raúl Calderón Samaniego.

A pesar de ello, el exedil emitió el día de ayer subió un comunicado donde aseguró su inocencia con respecto a los cargos que se le imputan.

“Consciente estoy de que podría no ser el primer inocente en ser acusado de algo que no cometí, pero entiendo más mi responsabilidad de hacerle frente y seguir el ejemplo de afrontar una vez más las adversidades de los poderes fácticos que hemos incomodado los últimos años por apoyar a quien más lo requiere y ya no permitir el enriquecimiento de unos cuantos. De ahí en más, no veo otro motivo para esta actuación que hoy se pretende en mi contra”, expresó.