Andrew Davis, famoso director de orquesta británico, muere de leucemia a los 80 años

Por Ronald Blum

Estados Unidos, 21 de abril (AP).– Andrew Davis, un aclamado director de orquesta británico que fue director musical de la Ópera Lírica de Chicago y de orquestas en tres continentes, murió. Tenía 80 años.

Davis falleció de leucemia el sábado en el Instituto Rusk de Chicago, informó el domingo su representante, Jonathan Brill, de Opus 3 Artists.

Oh, Sir Andrew Davis has died. How sad. A wonderful musician, longtime Music Director of @TorontoSymphony ; did so much for music in Canada & everywhere. We last played together in February '23 in Manchester. He was not well, but when he conducted it was full of life & precision. pic.twitter.com/bxQ7b5RaJW

Davis había lidiado con la enfermedad durante los últimos dos años, pero su estado de salud se agravó poco después de cumplir 80 años el pasado 2 de febrero.

Fue director musical de la Orquesta Sinfónica de Toronto de 1975 a 1988, y del Festival Glyndebourne de Reino Unido de 1988 al 2000; director titular de la Orquesta Sinfónica de la BBC de 1989 al 2000; luego director musical de la Ópera Lírica del 2000 a 2021.

Sir Andrew Davis (1944-2024)

We are all deeply saddened to hear of the passing of Sir Andrew Davis. Our relationship with him was forged over many years of performances and recordings, and the legacy he left and the laughter he brought will not be forgotten by our musicians… pic.twitter.com/mkAD9vLno7

— BBC Philharmonic (@BBCPhilharmonic) April 21, 2024