Elon Musk anuncia plan de ampliación de cobertura de internet en la Amazonía

Sao Paulo, 21 may (EFE).- El magnate Elonk Musk se reunió este viernes con el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para analizar el “potencial económico” del país y anunció su plan para “monitorizar” la Amazonía y ampliar la red de internet que llegará hasta los puntos más remotos de la región gracias a su red de satélites.

Musk, hombre más rico del mundo y fundador de Tesla, sorprendió hoy con su visita a Brasil, donde mantuvo un encuentro con el Jefe de Estado en un hotel de lujo en Porto Feliz, en el interior del estado de Sao Paulo, cuando faltan cinco meses para las elecciones presidenciales.

Sobre la mesa, según Bolsonaro, estuvieron temas como el “potencial económico de Brasil”, las inversiones, la innovación, la conectividad y el uso de la tecnología para “reforzar la protección” en la Amazonía.

En ese sentido, Musk anunció el “lanzamiento” de su sistema de satélites Starlink en 19 mil escuelas sin conexión en áreas rurales, una tecnología que, según dijo, permitirá también la “monitorización” ambiental de la Amazonía.

Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! 🇧🇷 🌳 🛰 ♥️

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022