Juanita Alonzo, indígena de Guatemala encarcelada injustamente en México, es liberada

El Fiscal General de Tamaulipas firmó la petición de incidente de libertad para solicitar al Juez del Proceso audiencia para que se dejara en libertad a Juana Alonzo Santizo.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) anunció este sábado la liberación de Juana Alonzo Santizo, migrante chuj de 35 años originaria de San Mateo Ixtatán, Guatemala, encarcelada indebidamente en Reynosa, Tamaulipas, acusada del delito de secuestro hace siete años.

El Centro Prodh explicó en sus redes sociales que “en México se violan de forma generada los derechos humanos de las personas migrantes y existe un patrón de acusaciones penales ‘fabricadas’, basadas en estigmas y prejuicios, en su contra”.

Además, exigieron al Instituto Nacional de Migración (Inami) que “no someta a Juana Alonzo a esquemas adicionales de detención y que garantice el acceso a un estatus de estancia regular con tarjeta de visitante por razones humanitarias, por haber sido víctima de violaciones a sus derechos humanos”.

📢 1. La ONU-DH saluda la liberación de Juanita Alonzo, mujer migrante e indígena Chuj de Guatemala, que llevaba más de 7 años en #PrisiónPreventivaOficiosa en Reynosa, Tamaulipas, indebidamente acusada del delito de secuestro. pic.twitter.com/DQLd4DswCB — ONU-DH México (@ONUDHmexico) May 21, 2022

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Tamaulipas, detalló que Irving Barrios Mojica, Fiscal General del Estado, firmó la petición de incidente de libertad “para solicitar al Juez del Proceso audiencia para que se deje en libertad a la C. Juana Alonso Santizo y pueda retornar a su país de origen en las próximas horas”.

Asimismo, el Gobierno mexicano lanzó un comunicado en el que reconoce el trabajo de la FGJ de Tamaulipas por “acoger el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GDTA) de Naciones Unidas y ordenar la inmediata libertad” de Juana Alonzo.

#FGJT_Informa El Fiscal General @IrvingBarriosM firmó petición de incidente de libertad para solicitar al Juez del Proceso audiencia para que se deje en libertad a la C. Juana Alonso Santizo y pueda retornar a su país de origen en las próximas horas #Reynosa, #Tamaulipas pic.twitter.com/z0dog7lL5G — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) May 21, 2022

En el documento el Gobierno de México acepta que la migrante guatemalteca fue “detenida injustamente en 2014 y perteneció más de siete años en prisión por un delito que no cometió”. Además señaló que en el momento de su detención la mujer de 35 años no hablaba español y que no le fue brindado un traductor.

“Sólo es una migrante que quiso cruzar México para llegar a Estados Unidos” , dijo su tío Pedro Alonso la semana pasada a su paso por Ciudad de México como parte de un recorrido por el país para exigir su liberación.

Gobierno de México reconoce a las autoridades de Tamaulipas por la liberación de Juana Alonzo pic.twitter.com/qFSXzna1Zs — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) May 21, 2022

Según explicó su tío en un video, “no pudo cruzar la frontera porque estaba enferma, la policía estatal de Reynosa, México, la detuvo y la torturaron, la obligaron a firmar una confesión falsa a punta de armas en un idioma que no entendía” puesto que sólo hablaba chuj.

Diversas organizaciones, como el Centro Prodh y el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, pidieron su excarcelación, un llamamiento al que recientemente se sumó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó hace unos días a la petición de liberación de Santizo del Centro Prodh y del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Hay todas las pruebas de que [Juana Alonzo Santizo] fue torturada y las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla”, adelantó el mandatario hace unos días.

#JuanitaLibre Hoy celebramos la #LibertadParaJuanita 👏 La @FGJ_Tam atendió finalmente el llamado de no continuar con la acusación contra Juana Alonzo, migrante chuj, quien podrá volver con su familia en Guatemala (1/4) pic.twitter.com/BYdqNjTupj — Centro Prodh (@CentroProdh) May 21, 2022

“Queda pendiente la sanción de los responsables y la reparación del daño”, indicó por su parte el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, también involucrado en su defensa. “El caso de Juanita no es aislado”.

Esta semana, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de México evidenció otros abusos vinculados a los flujos migratorios al amparar a tres personas indígenas del sur del país que fueron detenidas en 2015 por agentes migratorios por no parecer mexicanas.

Según explicó el jueves la ONG Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), cuyos abogados litigaron el caso, esas personas fueron privadas de la libertad durante una semana y hostigadas para que firmaran documentos donde aceptaban ser de Guatemala y ser deportadas a ese país.

-Con información de The Associated Press