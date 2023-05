La Federación Mexicana de Natación es una alberca que rebosa corrupción e ilegalidad

“Nosotras nunca hemos dicho que no tenemos un peso, que realmente nadie está percibiendo nada, evidentemente soy de Jalisco y Jalisco me apoya deportivamente con una beca y hay patrocinadores que están también atrás. Sin embargo, de lo que nos hemos estado quejando y que es una noticia que todo mundo la sabe es que la Conade cortó los apoyos a los deportes acuáticos y eso no es de voz nuestra, es de voz de propia gente y directora de la Conade. No ha sido algo que se haya escondido, eso es de lo que nosotros nos quejamos”, dijo en entrevista con dicho medio quien ganó, junto con Joana Jiménez, medalla de oro en la competencia celebrada en Egipto.

La respuesta a la situación por parte de Guevara llegó días después, en declaraciones con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula. “Hay una serie de irregularidades de las federaciones”, expuso la titular de la Conade. “Muchos deportistas han tenido que recurrir al apoyo directo por la irresponsabilidad de sus federativas, y eso no es culpa nuestra”.