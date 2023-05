Kiril Todorov, expresidente de la Federación de Natación, es procesado por peculado

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– Un Juez federal vinculó de nuevo a proceso a Kiril Todorov, el expresidente de la Federación Mexicana de Natación, por el delito de peculado por el presunto desvío de recursos públicos de 155 millones 770 mil 327 pesos con 61 centavos.

La vinculación a proceso surgió luego de una audiencia de más de 20 horas, donde la defensa del exfederativo no logró evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con la investigación en contra.

“Ha sido algo muy triste. No hubo ese deseo de la fiscalía a una colaboración. Esta investigación se ha hecho en una auditoría forense de niveles titánicos. Las afectaciones a nivel de salud que tengo documentadas han sido lamentables. Todo esto ha sido una afectación histórica para los deportes acuáticos en México. Pido que no me vincule a proceso”, agregó.