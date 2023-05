Un vacío legal desprotege a las gallinas, ¡toca regular!

¿Te imaginas estar en un elevador con otras nueve personas durante toda tu vida? No sé tú, pero yo ni siquiera disfruto particularmente estar por tiempos prolongados con desconocidos a pocos centímetros de mí. Imagínate que lo único que puedas hacer durante ese tiempo sea sentarte y pararte en el espacio tan reducido que tienes. Luego, imagina que no sólo tú estás viviendo bajo esas condiciones, sino que hay otras casi 100 mil personas dentro de una enorme bodega, todas repartidas en superficies como en la que estás tú. Será casi imposible que se detecte pronto que una persona junto a ti murió por inanición o estrés, así que tendrás que pasar un tiempo prolongado junto a ese cuerpo sin vida. Imagínate el olor a orín y heces debido a que estás hacinado con todas esas personas y que no puedes escapar de ahí por dos años, que es el tiempo que las gallinas son usadas para la producción de huevo antes de ser enviadas al matadero.

Esto que suena como una película de terror es lo que viven millones de gallinas en México porque los sistemas de jaulas para la producción de huevo, que someten a estas aves a un confinamiento intensivo, son el estándar. De más de 200 millones de gallinas usadas en la industria avícola cada año, más del 90 por ciento están en jaulas.

Si te parece cruel e impensable la situación hipotética de vivir por dos años en un elevador con otras nueve personas, debes saber que la imposibilidad de salir no es a lo único que se enfrentan, además pasan su vida en el espacio equivalente a una hoja de papel en donde ni siquiera pueden extender sus alas, no pueden caminar y están paradas en jaulas de alambre. Sus patas -que en la naturaleza les sirven para rascar el suelo- son lastimadas por el alambre. En el encierro, las gallinas no pueden expresar ninguno de sus comportamientos naturales como perchar, darse baños de tierra y aletear. Es común que cuando una gallina muere a causa del estrés o porque quedó atorada en el alambre de la jaula, las demás comparten la jaula con el ave muerta hasta que los cuidadores se dan cuenta.

Hay mexicanos y mexicanas que consideran esto crueldad animal y por ello optan por comprar huevos de gallinas libres y de libre pastoreo. Sin embargo, para estas personas no hay ninguna certeza de que están pagando por lo que dice la etiqueta debido a que el gobierno no ha creado una Norma Oficial Mexicana para esos tipos de huevo. Esto es, no hay vigilancia para asegurar que los productores que dicen venderlo estén cumpliendo con los estándares de bienestar animal correspondientes.

Esta falta de regulación no sólo es en detrimento de esas aves que sufren por la crueldad de este encierro, también lo es para los consumidores en México que no pueden tener la certeza de que están obteniendo aquello por lo que están pagando. Por si fuera poco, los productores que sí están cumpliendo con los estándares de bienestar animal de los sistemas sin jaulas se encuentran en una competencia desleal, y por lo tanto en desventaja para ofrecer al mercado una alternativa que realmente represente menos sufrimiento animal.

Ayúdanos a solicitarle al Gobierno mexicano que establezca normas claras para los sistemas sin jaulas para que así, los consumidores puedan tomar decisiones informadas sobre lo que llevan a su mesa.

Firma la petición en TocaRegular.com y presiona a las autoridades por la transparencia en la industria avícola; somos el primer país en consumo de huevo per cápita en el mundo y es necesario que nos pongamos a la par de la regulación que existe en muchas otras regiones del mundo para reducir el sufrimiento de las gallinas. Es lo menos que podemos hacer por ellas.

Ana Ortega https://www.sinembargo.mx/author/ana-ortega