Guía de turistas plagiado entró a la Iglesia: ahí lo mataron a él y a los 2 jesuitas

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– El Gobierno de Chihuahua confirmó este martes que, antes del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, fueron secuestradas cinco personas, incluido el guía de turistas que sería ejecutado junto a los religiosos por sujetos armados en un templo de la comunidad Cerocahui.

“La mañana de ayer lunes, se reportó a la línea de emergencia 911, la privación de la libertad de dos hombres identificados como Paul Osvaldo B. y Armando B., así como de una mujer y un menor de edad. (La denuncia fue ratificada este día por parte de familiares de las víctimas)”, indicó en un comunicado el Gobierno de María Eugenia Campos.

“De acuerdo con las primeras entrevistas, refieren que pasadas las 13:00 horas de este lunes, fue privado de la libertad el guía de turistas, Pedro Eliodoro P. G. y llevado a un templo de la misma comunidad, en donde fue privado de la vida junto con los sacerdotes Javier C. y Joaquín M., cuyos cuerpos se llevaron”, añadió.

La prioridad, expresaron las autoridades locales, es ubicar al o los responsables, por lo que se han centrado todos los esfuerzos del Estado para localizar a quienes cometieron estos hechos que nos lastiman profundamente como sociedad.

“Por lo anterior, fue desplegado un operativo conjunto en el que participan Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes han efectuado patrullajes que se han extendido a poblados, rancherías y caminos vecinales de la zona”, informó.

CAMPOS CONDENA LOS HECHOS

La Gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió este martes un mensaje respecto al asesinato de dos sacerdotes jesuitas, quienes recibieron disparos de arma de fuego al interior de la iglesia del pueblo de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua.

“Con profundo enojo e indignación y dolor, condenó enérgicamente los hechos ocurridos en Cerocahui, municipio de Urique. Desde la tarde de ayer fueron activados los mecanismos de coordinación entre fuerzas estatales y federales para brindar seguridad a los pobladores de la comunidad de Cerocahui y personalmente me he mantenido al tanto de la investigación y el operativo de la estación. He estado en comunicación desde el día de ayer por la noche con el Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de Marina, con la Secretaría de Seguridad Pública Nacional y con el Secretario de Gobernación”, expuso en conferencia con medios.

Además, detalló que se coordinaron con todos los esfuerzos para dar con los responsables y hacer justicia.

También, aseguró que las comunidades de la región estarán a salvo.

“Nos duele profundamente las pérdidas causadas por el ataque, tanto de un civil, como de dos hermanos jesuitas, una congregación que siempre ha realizado una labor humanitaria en nuestro estado en especial de la zona”, añadió.

Maru Campos expuso que no se permitirán atentados como el ocurrido recientemente y se desplegó un operativo para dar con los responsables.

“La investigación está avanzando y les aseguro que llegaremos hasta las últimas consecuencias y del mismo modo ha sido desplegado fuerte operativo conjunto para asegurar la zona y proteger a los ciudadanos de la violencia”, agregó.

También, llamó a todas las autoridades del Gobierno “para trabajar y participar en la reconciliación y la construcción de la paz”.

“Nos han quitado el día de hoy a hermanos que dedicaron su vida a sembrar valores en las comunidades y recuperar la paz en nuestra Sierra Tarahumara será nuestra manera de honrar su memoria. Tenemos una tarea pendiente con nuestros hermanos en la sierra Tarahumara y la vamos a cumplir”, concluyó.

El operativo desplegado se lleva en conjunto con la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes han efectuado patrullajes que se han extendido a poblados, rancherías y caminos vecinales de la zona.

"I am shocked and saddened by this news. My thoughts and prayers are with the #Jesuits in #Mexico and the families of the men. We have to stop violence in our world and so much unnecessary suffering" – Fr Arturo Sosa on the murder of Javier Campos and Joaquín Mora #StopViolence pic.twitter.com/S5E0WmkXU7

— Society of Jesus (@JesuitsGlobal) June 21, 2022