Dos sacerdotes jesuitas son asesinados en Chihuahua; sujetos se llevan sus cuerpos

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados a balazos al interior de la iglesia del pueblo de Cerocahui, en el municipio de Urique, Chihuahua.

Los hechos ocurrieron ayer alrededor de las 18:00 horas, cuando un hombre que era perseguido por sujetos armados entró al centro religioso. Ahí, los agresores ultimaron a la víctima.

Sin embargo, los sujetos también dispararon en contra de los sacerdotes, identificados como Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, quienes también perdieron la vida.

La noticia fue confirmada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su rueda de prensa diaria aseguró que su Gobierno ya se encuentra atendiendo este asunto y mencionó que ya hay información sobre los posibles responsables de estos crímenes.

“Aquí también aprovecho para decir, tenemos información, ayer por la tarde noche, de unos asesinatos en Urique, al parecer de dos sacerdotes jesuitas. La información que tenemos hasta ahora, hasta las cinco de la mañana, es que entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, la asesinaron, salieron los sacerdotes y al parecer también ellos fueron asesinados.

A través de un comunicado, la Compañía de Jesús condenó los hechos violentos en los que los sacerdotes perdieron la vida. Además, exigió justicia y la recuperación de los cuerpos de los religiosos que presuntamente “fueron sustraídos del templo por personas armadas”.

Los jesuitas de México también demandaron que de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de sus compañeros, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui.

Pues denunciaron que hechos como estos no son aislados, ya que recordaron que en sierra tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas.

Al denunciar lo ocurrido, la Compañía de Jesús se solidarizó con las personas que padecen esta misma situación, “sin que su sufrimiento suscite empatía y atención pública”.

“I am shocked and saddened by this news. My thoughts and prayers are with the #Jesuits in #Mexico and the families of the men. We have to stop violence in our world and so much unnecessary suffering” – Fr Arturo Sosa on the murder of Javier Campos and Joaquín Mora #StopViolence pic.twitter.com/S5E0WmkXU7

— Society of Jesus (@JesuitsGlobal) June 21, 2022