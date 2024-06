Eléctricas privatizadas en la deriva neoliberal ahogan regiones acosadas por el calor

En México, la CFE presumió hoy que las afectaciones sufridas en la primera semana de mayo, cuando las altas temperaturas hicieron hervir al país, la desconexión rotativa de usuarios “se presentó únicamente en el pico de la demanda máxima nocturna, en periodos de 30 minutos en promedio y sin afectar a más del 5 por ciento del total de la población”.

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– Las olas de calor intensas e inéditas que se han sentido alrededor del mundo este año, sobre todo en mayo, han dejado en evidencia la nueva realidad provocada por el cambio climático, pero también han desnudado cómo en algunos países y regiones, las compañías eléctricas trasnacionales meten en problemas a los gobiernos de turno y, sobre todo, a los ciudadanos, al imponer racionamientos en los mercados donde tienen dominio precisamente cuando más se necesita del suministro ante temperaturas cada vez más intensas y peligrosas.

En España, por ejemplo, reportes de la prensa local indican que hace unas semanas el país estuvo a punto de sufrir un apagón masivo por la alta intensidad de consumo de los hogares ibéricos, pero para revertir esa situación se interrumpió el suministro en las grandes industrias. ¿Las causas? Entre otras, dos centrales nucleares que generan energía se encuentran paradas debido a que los precios del mercado se encuentran muy bajos y, debido al sistema privado que opera en el país europeo, activar las plantas implicaría perder dinero para ellas.

Mientras tanto, hace un mes las autoridades texanas informaron que agosto será un mes difícil y es posible que haya corte de luz por las noches, debido a que prevén una alta demanda de suministro en aquella entidad. A su vez, Ecuador atraviesa una crisis de apagones masivos por el cierre temporal de operaciones de una de las principales centrales de generación hidroeléctrica.

En el contexto de la emergencia climática, estos problemas sólo empeorarán para los usuarios. Las olas de calor mortales en Norte y Centroamérica son 35 veces más probables por el cambio climático, según un estudio de World Weather Attribution publicado el jueves, que se ha centrado en las temperaturas “peligrosas” que se han registrado en la región desde marzo.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por científicos de México, Panamá, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Suecia, también indica que estos episodios de temperaturas extremas se han vuelto cuatro veces más probables desde el año 2000 por el uso de combustibles fósiles.

Concretamente, los expertos han determinado que el cambio climático ha provocado que el periodo de cinco días de mayo y junio con máximas más altas en la región se ha vuelto 1.4 grados Celsius más cálido y unas 35 veces más probable. A su vez, han indicado que el periodo de cinco días de mayo y junio con las mínimas nocturnas más altas se ha vuelto 1.6º C más cálido y alrededor de 200 veces más probable. De cara al futuro, indican que estas tendencias se volverán muy habituales en un mundo en el que el calentamiento global llegue a los 2º C.

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presumió hoy que las afectaciones sufridas en la primera semana de mayo, cuando las altas temperaturas hicieron hervir al país, la desconexión rotativa de usuarios “se presentó únicamente en el pico de la demanda máxima nocturna, en periodos de 30 minutos en promedio y sin afectar a más del 5 por ciento del total de la población”. Además, a partir del 10 de mayo y hasta la fecha el Sistema Eléctrico Nacional funciona “sin problemas”. “El 99.9 por ciento del sistema no sufrió afectación”, subrayaron.

ESPAÑA: DE NUEVO LOS PRIVADOS

A finales de mayo, medios españoles reportaron que España estuvo al borde de un apagón masivo, producto entre otras cosas de la especulación privada. La Red Eléctrica Española “tuvo que interrumpir el suministro eléctrico a la gran industria para poder equilibrar el sistema”, dio a conocer el diario El Economista, que citó fuentes propias para afirmar que el corte en el suministro “se produjo por la coincidencia de varios hechos, incluida la “parada de dos centrales nucleares que permanecen fuera del sistema por la fuerte caída de precios del mercado mayorista de electricidad”.

A ello se le sumaron otros problemas, falta de producción, o producción por debajo de lo esperado, del sector eólico, así como la falta de reservas.

Sin embargo, de acuerdo con el sitio 20minutos.es, fuentes del Gobierno español minimizaron el caso, aunque sí confirmaron el “parón momentáneo”. Negaron en este caso que hubiera riesgo de apagón, al igual que los privados, y también rechazaron que hubiera habido un pedido de que las centrales nucleares sin actividades produjeran energía.

ECUADOR: SEQUÍAS PEGAN FUERTE A SUMINISTRO ELÉCTRICO

Autoridades de Ecuador anunciaron este viernes nuevos racionamientos de energía eléctrica por el cierre temporal de operaciones de una de las principales centrales de generación hidroeléctrica, dos días después de un apagón masivo en todo el país.

El operador Nacional de Electricidad indicó en su cuenta de X, antes Twitter, que debido al incremento de caudales del río Coca y sus afluentes las operaciones de la central Coca Codo Sinclair —una de las más grandes generadoras hidroeléctricas de país— han tenido que parar, a causa de los sedimentos, piedras y troncos que transporta el caudal, que impiden la producción de energía eléctrica.

Las compuertas se cerraron y “es necesario realizar cortes energéticos”, destacó ese organismo y añadió que las empresas distribuidoras de energía elaborarán horarios de los cortes de luz.

La Empresa Eléctrica Quito anunció en su página web que en el caso de la capital los cortes se realizarán entre una y dos horas en algunos sectores, pero están “sujetos a variabilidad o mejora de la situación en tiempo real”. Los racionamientos serán similares en el resto del país.

The Associated Press solicitó un pronunciamiento al ministerio de Energía, pero no obtuvo respuesta de inmediato. Ecuador afronta una crisis energética desde el año pasado, en esa ocasión por la falta de lluvias que causaron un déficit de generación de electricidad para cubrir la demanda y que se agudizó en abril, cuando el Gobierno impuso cortes del servicio de luz que se en algunas provincias se extendieron hasta 12 horas al día.

Aunque los racionamientos de energía concluyeron en mayo, el martes el país sufrió un apagón masivo el miércoles que el ministro de Energía, Roberto Luque, indicó se debía a un fallo en una línea de transmisión. Se generó una “desconexión en cascada”, indicó, que dejó sin luz a más de 17 millones de ecuatorianos. “Es una muestra más de que el sistema energético está en crisis”, admitió.

Ecuador consume un promedio diario de 4 mil 570 megavatios, de los que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair produce unos mil 500 megavatios.

TEXAS: NO ES SÓLO EL CALOR

Algo similar ocurre en el estado de Texas, en Estados Unidos, donde el mes pasado su Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés), advirtió que las noches de agosto tienen una probabilidad del 16 por ciento “de que se produzca una emergencia en la red eléctrica y una probabilidad de 12 por ciento de apagones escalonados”.

Ya en 2021, por ejemplo, Brazos Electric, la empresa de energía eléctrica más grande y antigua de Texas, anunció la bancarrota, porque sus deudas ascendían en ese momento a 10 mil millones de dólares y sus activos son solo de mil millones de dólares.

El mismo año, y el siguiente, Texas sufrió ante los imponentes fríos y nevadas que afectaron toda la región estadounidense y una parte de México. Los sistemas de energía de toda clase fallaron en el frío extremo, incluidas centrales eléctricas de gas natural que se quedaron fuera de servicio y, en menor medida, turbinas eólicas que se congelaron y dejaron de funcionar. Más de 100 millones de personas vivían en zonas bajo alertas, avisos o advertencias por clima invernal, y los apagones se vivieron a lo largo de la entidad durante semanas.

En Texas, donde la energía eólica está ganando peso, los aerogeneradores no suelen estar equipados para soportar temperaturas bajas durante mucho tiempo, como es el caso en Iowa y otros estados de clima frío. Modificarlos ligeramente para que soporten temperaturas gélidas es un paso necesario para hacer frente al cambio climático, dijo Roy McCann, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Arkansas.

Aunque algunos políticos republicanos, como el Gobernador de Texas, Greg Abbott, intentaron atribuir los apagones a las energías eólica y solar, pero la mayor parte de la energía del estado se produce en centrales térmicas tradicionales, la mayoría de gas natural, que fueron el problema principal.

¿Por qué Texas sufrió más que otras entidades de la Unión Americana? Debido a que, para evitar y alejarse de la supervisión y de las regulaciones del Gobierno federal estadounidense, Texas tiene un sistema eléctrico independiente que no pertenece a ninguna de las grandes redes del país norteamericano.

