Biden da positivo a COVID: Casa Blanca; tiene síntomas leves y está tomando Paxlovid

Washington, 21 de julio (AP) — El Presidente Joe Biden dio positivo a COVID-19 el jueves, siendo el segundo mandatario de Estados Unidos que contrae el virus y resaltando cómo el virus ha infiltrado todos los niveles de la sociedad.

Jean-Pierre agregó que Biden “se aislará en la Casa Blanca y continuará ejerciendo todas sus funciones en ese lapso”.

El Presidente estadounidense “ha estado en comunicación con el personal de la Casa Blanca por teléfono esta mañana, y participará en las reuniones planeadas en la Casa Blanca vía teléfono y Zoom desde la residencia”, agregó.

Biden, de 79 años, está completamente vacunado. Poco antes de asumir el cargo, recibió dos dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, así como un refuerzo en septiembre y una dosis adicional el 30 de marzo.

Hasta ahora la capacidad de Biden para evitar contagiarse parecía desafiar las probabilidades, incluso con los procedimientos de prueba establecidos para quienes se esperaba que estuvieran en contacto cercano con él. Oleadas anteriores del virus barrieron a la clase política de Washington e infectaron a la Vicepresidenta Kamala Harris, a miembros del Gabinete, al personal de la Casa Blanca y a legisladores. Biden había intensificado sus viajes y había reanudado la celebración de grandes eventos bajo techo donde no todos eran sometidos a pruebas diagnósticas.

En los últimos meses, los principales funcionarios de la Casa Blanca habían contemplado la posibilidad de que el Presidente contrajera COVID, mostrando lo arraigado que se ha vuelto el virus en la sociedad, y de su menor amenaza para quienes están vacunados al día y tienen acceso a tratamientos.

Se ha demostrado que cuando se administra dentro de los cinco días posteriores a la aparición de los síntomas, el Paxlovid reduce en un 90 por ciento las hospitalizaciones y muertes entre las personas con mayor probabilidad de contraer una enfermedad grave. Paxlovid es producido por la farmacéutica Pfizer.

Tune in as I deliver remarks on the status of the country’s fight against COVID-19. https://t.co/3mZbHFQA0Q

— President Biden (@POTUS) March 30, 2022