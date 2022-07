CRÓNICA | “Ahora victimizan a Luz Raquel y la tratan de responsabilizar de su muerte”

Integrantes del Colectivo Yo Cuido no sólo exigieron castigo para los responsables del asesinato de Luz Raquel Padilla y sanción para quienes fueron omisos en las denuncias, sino también pidieron que el Estado garantice protección, cuidado y una vida digna para Bruno y su abuela, hijo y madre de Luz.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Madres cuidadoras, activistas y compañeras de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, reprocharon que las autoridades de Jalisco tengan una narrativa de que “no fallaron” en atender las denuncias de la madre asesinada, y denunciaron que ahora traten de culparla de su propio feminicidio por no renovar las medidas de protección que había solicitado ante las amenazas de las que era víctima.

Itzel Hermina, una compañera de Luz, insistió en que este crimen se pudo hacer evitado: “si las autoridades hubieran hecho su trabajo, ahora Luz estaría con nosotros”.

Ese fue el sentir de la mayoría de las personas que protestaron hoy frente a las oficinas de la representación del Gobierno de Jalisco. Ahí acudieron integrantes del colectivo Yo Cuido México, quienes exigieron a las autoridades reconocer su responsabilidad en este crimen.

“Que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el Presidente Municipal de Zapopan actúen con todo el peso de la ley en contra de los victimarios”, indicaron.

Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer esta mañana que ya fue detenido el presunto asesino de Luz Raquel Padilla, quien fue identificado como Sergio Ismael “N”, el vecino de Luz, quien ayer se había presentado voluntariamente en la Comisaría de Zapopan y la Fiscalía de Jalisco.

Las activistas denunciaron que Raquel no es la única madre y cuidadora que ha recibido amenazas asociadas a la discriminación e ignorancia de algunas personas, quienes manifiestan sus prejuicios contra personas con discapacidad.

“Nuestra compañera Luz dejó su propia vida en el contexto de una sociedad y un Estado que no cuidan”, destacó Margarita Garfias.

Itzel Hermina, Lucero Cárdenas y Nancy Calderón, madres y cuidadoras, dijeron que es lamentable ver la respuesta de las autoridades de Jalisco que —acusaron— pareciera que ahora tratan de culpar a Luz de su crimen.

“Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Yo creo que el decir que sí le dieron las medidas, está demás, pues estamos viendo que nuestra compañera está muerta”, señaló Hermina Carrillo.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que Luz Raquel tenía medidas de protección vigentes y una carpeta de investigación judicializada.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal escribió:

“Luz tenía medidas de protección vigentes y una carpeta judicializada. Había rondines de vigilancia y se le dio atención de manera personal, pero nada fue suficiente ante una atrocidad así”.

Calderón dijo que es lamentable ver como las autoridades, como el Alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro, digan que no se renovaron las medidas de protección para Luz, porque ella no acudió a realizar el trámite, es decir, que ahora se le culpa de su propia muerte.

Cárdenas narró que efectivamente Luz sí tenía medidas de seguridad, pero que esta protección consistía en “llamar al 911 y un botón de seguridad”, la cual venció además desde el 9 de julio.

La compañera de Luz comentó que no se puede culpar porque, explicó, el espectro autista es una condición que se manifiesta de distintas maneras, en tanto que quienes los cuidan tienen que prestar atención todo el tiempo.

Expuso que es injusto que se les exija a las mujeres que, además de estar luchando por sus derechos, también se les pida que acudan todo el tiempo para cumplir con los trámites burocráticos.

“No podemos, por un lado, estar cuidando todo el tiempo y el por el otro estar con la espada desenvainada luchando por nuestros derechos, es muy difícil”, dijo Nancy Calderón.

El reconocimiento constitucional del derecho a cuidar y la implementación de un sistema de cuidados que proteja la vida de quienes cuidan, es otra de las exigencias que externaron las compañeras de Luz.

“Estamos hartas y cansadas de un sistema que nos explota, 24 horas al día, 7 días a la semana, y que nos desecha mediante la violencia feminicida que hoy arrancó la vida de nuestra compañera Luz”, expresó Margarita Garfias.

Itzel explicó que también el objetivo de la manifestación es visibilizar las violencias que enfrentan las personas cuidadoras en el día a día y que el Estado no protege sus derechos.

“Hemos sido totalmente invisibilizadas y discriminadas no sólo por la sociedad, sino también por una sociedad falta de empatía y carente de herramientas para saber cómo tratar a las personas, ya sea con alguna discapacidad o alguna persona que requiera de apoyos y de cuidados”, indicó.

Durante la manifestación se colocó un tendedero con diversos testimonios de personas con autismo o alguna condición de discapacidad motriz o psicosocial en donde narran las violencias o episodios de discriminación que han vivido y donde piden a la sociedad un ejercicio de autorreflexión y más tolerancia.

Herminia Carrillo destacó que también están solicitando garantías de protección y apoyo para Bruno y su abuela, hijo y madre de Luz.

“Lo que estamos pidiendo es que se garantice a Bruno su derecho a la salud, a la vivienda digna, a la educación. Queremos que el estado se reponsabilice de él y le brinde protección, porque está comprobado que se encuentran en riesgo debido a la magnitud del ataque que sufrió Luz. No solo queremos castigo para los culpables, queremos también que se garantice una vida digna y la protección del Estado”.

Luz Raquel Padilla Gutiérrez, de 35 años de edad, madre de Bruno, un niño con Trastorno del Espectro Autista —lo que la llevó al activismo en el tema— falleció el pasado martes después de permanecer tres días internada en el Hospital Civil de Guadalajara, tras haber sido violentada y quemada viva en un parque en la colonia Arcos, al poniente del Área Metropolitana de Guadalajara.

La joven madre y activista había alertado en múltiples ocasiones que era amenazada: “Si algún día desaparezco, que quedé el antecedente que pedí ayuda y NADIE ME PROTEGIÓ… No tengo miedo, sólo me preocupa mi hijo”, fueron las palabras que Raquel escribió en un video de Tiktok, donde nuevamente muestra fotografías de más amenazas en su contra. “Viene lo peor”, se lee en uno de los mensajes que recibió.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.