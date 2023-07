Pancho Villa: El Centauro del Norte muestra el lado humano del revolucionario

Pancho Villa. El Centauro del Norte, ya disponible en la plataforma de Star+, es una serie basada en un archivo documental, pero que toma las herramientas que ofrece la ficción para recrear la vida de Francisco Villa y la historia de un país en transformación.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Este 2023 fue declarado como el “Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo” por el poder legislativo debido a su legado del que destacan “su compromiso con los pobres, y por construir un país más equitativo y justo”. Ahora este verano, la plataforma Star+ de Disney ha estrenado una producción que justo da lugar para que se conozca el lado más humano de uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana en la serie Pancho Villa. El Centauro del Norte.

El coahuilense Jorge A. Jiménez es quien se encarga de darle vida a Doroteo Arango y Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa. No es la primera vez que este actor tiene la responsabilidad de interpretar a un personaje de la historia de México, puesto que en 2019 se aventuró a convertirse en Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y asesinado el 23 de marzo de 1994, para la serie Historia de un Crimen: Colosio para Netflix.

Jorge A. Jiménez asegura para SinEmbargo que este es el papel más difícil de su carrera. El Centauro del Norte es una serie que se remonta a los orígenes del caudillo nacido el 5 de junio de 1878, en el estado de Durango. A través de diez episodios se va contando la historia de su vida hasta llegar a ser el héroe revolucionario que termino por ser asesinado en 1923.

“El reto de darle vida Pancho Villa ha sido el más grande en mis 19 años de carrera ya que es un personaje real, pero ¡vaya ya qué personaje!. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestro México, es parte de nuestra cultura. Tener esa oportunidad es bien difícil, es bien difícil que se repita, muchas veces los actores nos quedamos con ganas, y a veces no llegan las oportunidades”.

“Darle vida a Pancho Villa para mí fue todo un reto súper grande ‘llenar ahora sí que las botas’ de Pancho Villa, y especialmente el Pancho Villa que vamos a ver que es más humano, no es el Pancho Villa que hemos visto en otros proyectos. Aquí es 100 por ciento humano apegado a una realidad. Un hombre con cantidad de virtudes, y de igual manera con cantidad de defectos. Vamos ver al lado bueno, el lado noble, el lado humano y vamos a ver el lado oscuro, un lado siniestro. Vamos a ver un personaje tal cual, como es la vida, como es el ser humano, con niveles, y como actor no puedo pedir más”, destaca.

La serie, grabada en el estado de Jalisco, arranca desde aquel episodio que obligó a Doroteo huir de la hacienda de donde trabajaba de peón, al querer defender a su hermana de ser abusada sexualmente del hijo del patrón, una huída que le costó a tener que aprender a vivir por sí solo y que lo terminó por forjar en oscuros caminos, en el que aprendió a defenderse e incluso hasta cambiarse nombre por el de francisco Villa, para no ser perseguido.

Jorge A. Jiménez cuenta que más de aprender fechas y nombres, como nos suelen enseñar en la escuela, se preparó para este personaje leyendo más sobre la personalidad de este personaje. Buscó entre un mar de documentos y biografías aquellos elementos que pudiera mostrar más detalles de cómo era Villa, sus claroscuros.

“Todos tenemos todo ese abanico y tenemos todas esas capas, lógicamente a niveles más fuertes o más bajos, pero al descubrir que Pancho Villa admiraba a la gente preparada, a la gente que sabía leer, a la gente estudiada, eso ya te hablaba de una persona que tiene una inclinación, una admiración por gente que puede hacer un cambio, al interesarle que los niños estudiaran, que mande a hacer cincuenta escuelas en un mes cuando fue Gobernador, ¿imagínate si hubiera sido presidente?”, su cuestiona el actor.

Explicó que fue grato para á encontrase con esos datos que a menudo no se ven los libros de texto.

“Vas descubriendo ciertas cosas donde dices tú: ¡Bueno, tampoco era el monstruo, y el malo malo que lo pintan!”, agrega.

Pancho Villa. El Centauro del Norte es acompañada al inicio de cada capítulo con una especie de cápsula informativa con material de archivo en el que se ofrece al espectador una especie de contexto histórico que lo ayuda a irse situando y preparando para lo que verá a lo largo del capítulo como la toma de las ciudades de Juárez, Torreón y Zacatecas, su alianza con el Presidente Venustiano Carranza y su paso como Gobernador de Chihuahua.

https://youtu.be/9J5MOqCR0O0

En contraste también, el espectador es testigo a través de la ficción, y gracias a la actuación, de rasgos de la vida personal de Pancho Villa, su relación las mujeres, con su madre, sus hermanos, su faceta como padre de familia, amigo…

Enrique Rentería, director de filmes como Todo el poder (2000) y Ciudades oscuras (2003), y Rafa Lara, director de Labios Rojos (2011) y Cinco de Mayo: La batalla (2013), fueron las cabezas que dieron forma a la escritura de este proyecto que se desarrolla en lo documental, pero que se ayuda en la ficción para envolver al público, como lo cuenta Jorge A. Jiménez:

“Está muy apegado a la realidad, se dice ficción porque tienes que recortar cosas, incluso hay nombres que no parecen por lo mismo que no puedes darle seguimiento cada personaje que estuvo en su vida o que lo rodeó, pero prácticamente está muy apegada en cuestión desde que es joven, por qué huye de su pueblo, luego se dice que hay 10 años en el que nadie supo de él y luego reaparece pero ya como Pancho Villa, ya no como Doroteo Arango”.

Por supuesto, para contar esta historia y su triunfo sobre el Estado oligárquico de Porfirio Díaz se tuvo que llevar a la pantalla a su ejército nombrado División del Norte con el que logró la Victoria, así como los enfrentamientos que tuvo desde temprana edad y grandes batallas que libró, mismas que le dan ese toque de acción a la serie con grandes puestas en escena.

“Hay escenas de acción, y como le llama el director, ‘escenas bélicas’ increíbles. Se vivieron varias batallas, eso de estar arriba de un caballo, que el caballo es caballo y que el caballo va a reaccionar a todo lo que escuche y vea, balazos, explosiones, fuego, humo. Imagínate. Luego vengan tras de ti cantidad de caballos, la adrenalina es increíble. Yo dudo que se haya hecho algo similar a esto en Latinoamérica, la verdad que Pancho Villa. El Centauro del Norte de Star+ tiene un nivel increíble, a nivel de cualquier proyecto hollywoodense o de Europa. La verdad es increíble y se van a sorprender cuando la vean.

La serie que viaja entre los géneros de acción y drama cuenta con las actuaciones de: Juan Luis Medina (Carlos Jáuregui), Armando Hernández (Tomás Urbina), Marco Treviño (Venustiano Carranza), Pablo Abitia (Raúl Madero), Andrés Montiel (Felipe Ángeles) y con la participación especial de Dagoberto Gama (General Victoriano Huerta) y Gabriela Cartol (Luz “Lucita” Corral).

Pancho Villa. El Centauro del Norte ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney, Star+.

“Vamos a ver al ser humano, al ser humano tal cual, altas-bajas, está plasmado tal cual. Es lo que vamos ver, un ser humano”, cierra Jorge A. Jiménez.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.