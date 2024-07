El Presidente de EU deja candidatura en medio de borrasca demócrata; es Harris, dice

Por Colleen Long, Zeke Miller y Darlene Superville

WASHINGTON (AP).— El Presidente Joe Biden abandonó el domingo la contienda por la Casa Blanca en 2024, poniendo fin a su candidatura a la reelección tras un desastroso debate con Donald Trump que planteó dudas sobre su aptitud para el cargo apenas cuatro meses antes de las elecciones.

La decisión se produce después de una creciente presión por parte de los aliados demócratas de Biden para que se hiciera a un lado después del debate del 27 de junio, en el que el Presidente de 81 años se detuvo, a menudo dio respuestas sin sentido y no destacó las muchas falsedades del expresidente. Biden respaldó a la Vicepresidenta Kamala Harris para enfrentarse a Trump y alentó a su partido a unirse en torno a ella.

Biden planea cumplir el resto de su mandato, que finaliza al mediodía, hora del Este, del 20 de enero de 2025.

La decisión de Biden se produjo mientras se encontraba aislado en su casa de playa en Delaware después de que le diagnosticaran COVID-19 la semana pasada, rodeado de un círculo cada vez más reducido de confidentes y familiares sobre su futuro político. Biden agregó que a finales de la semana dará un mensaje a la Nación para dar “detalles” sobre su decisión.

La Casa Blanca confirmó la autenticidad de la carta.

Dio su apoyo a la Vicepresidenta Kamala Harris, la favorita instantánea del partido para la nominación en su convención de agosto en Chicago.

El anuncio es el último golpe a una campaña para la Casa Blanca que ambos partidos políticos consideran la elección más trascendental en generaciones, y se produce pocos días después del intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania.

Ningún virtual candidato presidencial se ha salido de la contienda tan cerca de las elecciones. El paralelo más cercano sería Lyndon Johnson, quien, asediado por la guerra de Vietnam, anunció en marzo de 1968 que no buscaría otro mandato.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024