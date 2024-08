INE valida anteproyecto que da a Morena y aliados 364 legisladores en la Cámara Baja

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- En sesión extraordinaria, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), avaló por unanimidad, el anteproyecto de acuerdo por el que se efectuó el cómputo total, se declaró la validez de la elección de diputaciones federales por el principio de representación proporcional o plurinominales y se asignarían a los partidos políticos nacionales, las curules que les corresponderían en la Cámara de Diputados.

El anteproyecto fue turnado al Consejo General del órgano constitucional autónomo, para que el 23 de agosto sus once integrantes lo voten a favor o en contra y designen las diputaciones federales plurinominales correspondientes a cada partido político nacional.

De esta forma, los grupos legislativos de Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM) tendrían el 72.8 por ciento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es decir, 364 legisladores, según lo proyectaba un anteproyecto que entregó, el 20 de agosto de 2024, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, a los once integrantes del Consejo General del órgano constitucional autónomo.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de los consejeros Uuc-Kib Espadas Ancona, presidente de la comisión, así como Dunia Ravel, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Norma de la Cruz.

En estos momentos, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se encuentra discutiendo el anteproyecto para la asignación de Senadurías por la misma vía plurinominal. Posteriormente, se hablará sobre el financiamiento público por partido para el 2025.

El Consejero Uuc-kib Espadas argumentó que, si bien no le parecía correcta la mayoría calificada entre los partidos Morena, PT y PVEM, el orden sistémico de la Constitución no lo facultaba para oponerse a la idea de que los conceptos “partido” y “coalición” fueran sinónimos.

“No me gusta la sobrerrepresentación, no me gusta y opino que no es el mejor arreglo para nuestro país […] pero la Constitución no obedece a lo que a mí me pudiera parecer ideal, es un sistema complejo de reglas y principios y ponderación de derechos. Para efectos de ir en contra del texto de la Constitución tendríamos que encontrar que en su aplicación literal hubiera violaciones a sus derechos humanos, la proporcionalidad no es un derecho humano. Soy proporcionalista, soy demócrata, pero estoy obligado a respetar y prevalecer el orden Constitucional”, añadió.