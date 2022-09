¿Cuándo será el Gran Premio de México 2023? FIA revela el calendario de la temporada

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 21 de septiembre (AsMéxico).- A pesar de que aún no termina la presente campaña de la Fórmula 1, el calendario de la siguiente temporada ha sido revelado y avalado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). De nueva cuenta, el país se vestirá de gala para recibir a la máxima categoría automotor, ya que se llevará a cabo el Gran Premio de México en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este martes, el rector del automovilismo reveló el calendario, el cual constará de 24 carreras y una de ellas será en la capital de país como ya es tradición. Las acciones en territorio nacional comenzarán el jueves 27 de octubre, pero será el día sábado cuando se lleve a cabo la clasificación y el domingo 29 se disputará la carrera inmueble de la Alcaldía Iztacalco.

Today the FIA World Motor Sport Council has voted to approve the @F1 calendar for 2023.

Read more about the record-breaking 24 GPs here: https://t.co/EubEX5bMzc#F1 pic.twitter.com/0vJ62nyM98

— FIA (@fia) September 20, 2022