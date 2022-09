El piloto Alex Albon sufre “fallo respiratorio” luego de cirugía; ya se recupera

Monza, Italia, 12 de septiembre (AP).— El piloto de la Fórmula Uno Alex Albon sufrió un “fallo respiratorio” y fue puesto en un respirador debido a complicaciones tras su operación.

Albon fue descartado para el Gran Premio de Italia debido a una apendicitis que sufrió el sábado en la mañana. Se sometió a una exitosa cirugía, pero posteriormente lo trasladaron a cuidados intensivos debido a que requirió asistencia para respirar, dijo el equipo Williams el lunes en un comunicado.

An update on Alex Albon. #WeAreWilliams

“Tuvo un avance excelente durante la noche y le quitaron la ventilación mecánica ayer en la mañana. Lo transfirieron al pabellón general y esperan que pueda regresar el martes a casa. No hubo otras complicaciones”.

Albon firmó una extensión multianual con Williams el mes pasado. El piloto tailandés suma cuatro unidades en la temporada tras terminar noveno en Miami y décimo en Australia y Bélgica.

Albon, quien estuvo en la práctica del viernes, fue reemplazado en Monza por la reserva del equipo y campeón de la Fórmula E Nych de Vries. El holandés terminó en un impresionante noveno sitio para sumar puntos en su debut en la F1.

Appendicitis, surgery and no racing isn’t what I was expecting this weekend!

Negatives:

– Missing out on what looks like a strong weekend for us

– Pain

Positives

– Weight reduction for Singapore

– Cool scars pic.twitter.com/HOfA18eF5W

— Alex Albon (@alex_albon) September 10, 2022