“Checo” termina cuarto en clasificación del GP de Italia; perderá lugares por sanción

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 10 de septiembre (ASMéxico).- Sergio Pérez cumplió en la clasificación del Gran Premio de Italia. El piloto mexicano fue el cuarto más rápido de la qualy, sin embargo, tendrá que largar desde el décimo sitio por una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida ya que recién le montaron un nuevo motor de combustión interna. “Checo” buscará la remontada en la carrera para que luchar por ese segundo lugar en el mundial, donde actualmente está empatada con Charles Leclerc, quien se convirtió en el poleman del día.

Q1 SUPERADA SIN PROBLEMAS

Con la penalización de 10 puestos en la parrilla de salida por cambio de motor de combustión interna, Sergio Pérez encaró la clasificación en Monza. El piloto mexicano se vio regular en las prácticas libres con buena recuperación en la FP3 donde finalizó en el tercer lugar.

Para la qualy, los pilotos de Red Bull fueron de los primeros en salir a la pista para evitar el clásico tránsito que se arma en este circuito. “Checo” y Max fueron con neumáticos nuevos blandos y en su primer intentó de vuelta, el mexicano se ubicó en el quinto lugar por detrás de los Ferrari, Russell y Verstappen. Sergio continuó en la pista para intentar otra vuelta rápida en la que mejoró su tiempo a 1.21.495 que lo puso en el cuarto sitio a cinco décimas de su coequipero. Pérez se metió a los pits y ya no requirió salir más a la pista pues su lugar en Q2 era seguro.

The grid penalties in place for Sunday#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/gkE6fUqLF2

— Formula 1 (@F1) September 10, 2022